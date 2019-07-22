冒牌律師、司法黃牛橫行 雲嘉南高最多

2019-07-22 10:59 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



男子張簡復中2015年間在高雄市張姓議員服務處提供免費法律諮詢，遇上民眾詢問離婚、未成年子女權利義務行使負擔等問題，卻佯稱是律師，還給名片，收了5千元撰狀費用，另收5萬元報酬。民眾遇上訴訟案件，有時忐忑、不知所措，卻讓冒牌律師、司法黃牛有可乘之機；司法院政風室清查，發現全國不具律師身分卻藉此牟利的狀況有數十件，事證明確的有13件，政風室審核後移送各地檢署偵辦。

司法院近年來力振司法威信，但卻發現各法院有疑似不具律師身分的人，卻招攬訴訟，像是在法院外發放名片、藉機與當事人攀談或透過網路社交網站包攬訴訟，這些「假律師」即便受正式委任，也可能收費代為撰狀，或雖沒協同出庭，卻在法庭內外與被告、當事人碰面，指導案件情。假律師、司法黃牛常誤導民眾，甚至民眾在官司敗訴後，接著詆毀司法。

司法院政風處規劃辦理「破壞司法信譽專案清查」，去年4月起經各法院政風室辦理清查結果，發現疑似不法執行律師職務牟利或詐騙者達數十件，多集中在雲林、嘉義、台南、高雄等地，其中事證明確的有13件。

像是男子張簡復中沒律師資格卻偽稱律師，受當事人委託辦理訴訟事件，收受狀紙費、律師費，且在受託案件審理時謊稱是當事人公職補習班的老師，因涉律師法、刑法詐欺取財罪，嘉義地檢署起訴後，嘉義地院判他5月徒刑，得易科罰金。張簡自陳就讀法律博士班，從事補習班講座工作，事後與被害人調解成立，返還5萬5千元。

司法院指出，訴訟制度趨向專業化，若非經充分法學知識和實務訓練、國家考試篩選養成的律師，不足以勝任辯護人、訴訟代理人職責，若找這些冒牌律師來打訴訟，不僅可能損害權益，另一方面也可能破壞司法威信。司法院提醒，要辦訴訟事件應委請具有律師資格、合法登記執業的律師，如果遇上疑似「司法黃牛」或「冒牌律師」挑唆或包攬訴訟收取費用，可以直接向各法院政風室檢舉。