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老司機6度酒駕呼氣值1.01 法院判他7月刑

2019-07-22 10:10聯合報 記者曾健祐╱即時報導

桃園張姓司機前年11月25日喝完威士忌、保力達後，深夜開著1輛大貨車被警方攔查，酒測值高達每公升1.01毫克，法院發現他過去已有5次酒駕前科，這次還開著大貨車，對行車安全有巨大危害之虞，認為他心存僥倖、不知悔改，也構成累犯應加重其刑，依公共危險罪判他7個月。

檢方起訴指出，張當晚8點多見工地1輛大貨車未上鎖，就未經老闆同意持備用鑰匙啟動，開到復興區朋友家喝了威士忌、保力達等，深夜12點多開車要回工地途中被警方攔查，經酒測呼氣值高達每公升1.01毫克。

法院審酌，張在酒測值高達1.01情況下，仍駕駛大貨車上路，顯然對行車安全產生巨大危害之虞，加上張在2004年、2009年、2011年及2015年等已有5次酒駕前科，這次第6顯然是心存僥倖，未認清酒駕危險性，自制力不佳。

另外張本次行為構成累犯，院方考量他和之前所犯酒駕案，其罪名、法益種類及罪值，均屬相同，認為應加重其刑，依公共危險判他有期徒刑7個月。

但被起訴竊盜部分，張堅決否認辯稱說，自己在該工地上班，老闆平常會讓工人開大貨車，當時就開那輛車去復興區找朋友喝酒，之後就打算回工地，回程被警察攔到，沒有要偷車的意思，也主動提供老闆的電話給警察。

法院審理後，認為張並無將大貨車據為己有意思，屬於「使用竊盜」行為，與竊盜罪構成要件不符，因此被訴竊盜罪部分判處無罪。

酒測攔查示意圖。圖／報系資料照
酒測攔查示意圖。圖／報系資料照
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