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台南男無照騎機車拒檢 逆向逃竄衝撞警員被判刑8月

2019-07-22 08:46聯合報 記者黃宣翰╱即時報導

台南市王姓男子去年12月間，騎機車行經安南區公學路，因形跡可疑，被保安大隊巡邏員警發現上前攔檢，王因無照騎機拒檢後，涉嫌飛車恣意逃竄約20公里，沿途闖紅燈，逆向行駛至七股區溪南里民宅前為警車攔停後，還加速要衝撞下車攔阻的賴姓警員，賴及時險避才未受傷。台南地院依王違反妨害公務執行及妨害公眾往來安全罪，判處徒刑8月，得易科罰金，可上訴。

判決指出，王去年12月23日上午8點35分，騎機車行經安南區公學路4段122巷口時，適有保安大隊第二中隊3名員警在該處進行巡邏勤務，發現王形跡可疑，趨前要求王接受攔檢，王因擔心無駕駛執照騎車為警查獲，拒絕接受攔檢並迴轉駛離現場，員警見狀馬上駕駛警車追趕。

警方鳴放警笛示意王停車受檢，王不服取締，騎機車沿安南區、西港區、七股區、台17線道逃逸，且不斷闖越紅燈、逆向高速行駛，嚴重影響道路交通公眾安全，造成其他車輛及行人往來危險。

王騎乘機車行駛約20公里後，在七股區溪南里溪南42之1號前，為警攔檢查獲，王為抵抗員警盤查，並將油門加速衝撞前方賴姓警員，幸賴及時躲避而未受傷。案經法辦、起訴。

法官審酌王無照駕駛，為逃避警察人員的查緝，竟不顧公眾往來安全，恣意逃竄，為警攔停後，為抵抗警察攔查衝撞攔查員警，藐視警察所代表公權力，念在犯後坦承犯行，依法量刑。

台南市王姓男子涉嫌無照騎機車拒檢，闖紅燈逆向逃竄還要衝撞警員，台南地院依妨害公務...
台南市王姓男子涉嫌無照騎機車拒檢，闖紅燈逆向逃竄還要衝撞警員，台南地院依妨害公務執行等罪，判處徒刑8月，得昜科罰金。圖/本報資料照片
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警察妨害公務

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