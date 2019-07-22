台南男無照騎機車拒檢 逆向逃竄衝撞警員被判刑8月

2019-07-22 08:46 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



台南市王姓男子去年12月間，騎機車行經安南區公學路，因形跡可疑，被保安大隊巡邏員警發現上前攔檢，王因無照騎機拒檢後，涉嫌飛車恣意逃竄約20公里，沿途闖紅燈，逆向行駛至七股區溪南里民宅前為警車攔停後，還加速要衝撞下車攔阻的賴姓警員，賴及時險避才未受傷。台南地院依王違反妨害公務執行及妨害公眾往來安全罪，判處徒刑8月，得易科罰金，可上訴。

判決指出，王去年12月23日上午8點35分，騎機車行經安南區公學路4段122巷口時，適有保安大隊第二中隊3名員警在該處進行巡邏勤務，發現王形跡可疑，趨前要求王接受攔檢，王因擔心無駕駛執照騎車為警查獲，拒絕接受攔檢並迴轉駛離現場，員警見狀馬上駕駛警車追趕。

警方鳴放警笛示意王停車受檢，王不服取締，騎機車沿安南區、西港區、七股區、台17線道逃逸，且不斷闖越紅燈、逆向高速行駛，嚴重影響道路交通公眾安全，造成其他車輛及行人往來危險。

王騎乘機車行駛約20公里後，在七股區溪南里溪南42之1號前，為警攔檢查獲，王為抵抗員警盤查，並將油門加速衝撞前方賴姓警員，幸賴及時躲避而未受傷。案經法辦、起訴。