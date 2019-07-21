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港反送中遊行／警發射催涙彈 有人受傷待援 警民對峙中

轉傳送海地45億假消息挨告 警迅速追人送辦

2019-07-21 23:24中央社 新北21日電

行政院長蘇貞昌摔筆假消息案才遭檢警偵辦，新北市蘆洲日前也發生以「辣媽」名涉轉貼總統蔡英文送海地45億元等假消息，最後遭人檢舉，警方受理後迅速追人送辦。

日前傳出調查人員在群組轉貼行政院長蘇貞昌參與某告別式簽名摔筆的假消息遭調查，近日又有民眾在「蘆洲雲林同鄉會」Line群組轉貼「偉大的蔡英文到海地不到4小時就送了45億，高雄滅登革熱要5千萬才給2千多萬！什麼蔡政府」的假訊息。

由於網路流傳假訊息，總統蔡英文17日在友邦聖露西亞受訪時澄清說明，海地是貸款，且是商業性質較重的貸款，高雄5000萬元就是5000萬元，沒有5000萬元變2000萬元的事，這些假消息是有人刻意操弄，所以已經報警。

行政院政務顧問王崇欽和新北市蘆洲區中華里里長蔡宜峰19日依散布假消息向警方報案。警方也循線在這僅百餘人的群組中找人，沒多久就鎖定一名高齡老婦，並於20日傳喚到案說明。

警方在掌握相關網路截圖並詢問，老婦證實是「辣媽」及否認製造假消息，她只是轉貼他人貼圖或貼文。警方仍認定老婦涉違法「轉傳」不實訊息，將於明天依違反社會秩序維護法第63條等相關規定，將老婦移送簡易法庭裁罰。

王崇欽表示，這是蘆洲區中華里長蔡宜峰的里民手機群組「蘆洲雲林同鄉會」，一位叫「辣媽」的人發出假消息所引起的，若她應群組內其他人要求而收回轉貼內容就沒事，但她遲未收回，才會被告。

王崇欽表示，他也希望行政院對假消息不能再姑息，該提告就提告，就可能不會發生台南淹水假消息的問題，任何人都不應該傷害社會的和諧，散佈假消息讓人與人間的信任破壞殆盡。

他表示，蔡總統目前在國外拚外交，這些人在國內挖牆腳，其心可議，太傷害人和人之間的信任及政府的形象。假消息一個傳十個，十個傳百個，一直傳下去，一定會嚴重破壞社會秩序，非常不應該。

行政院蔡英文

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