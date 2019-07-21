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不在場卻被當現行犯 法官認高雄警違法逮捕

2019-07-21 19:17聯合報 記者林伯驊╱即時報導

高雄警方去年凌晨攔查違停轎車，驚見車內有1把手槍、彈匣等違禁物，依駕駛的供詞隔2小時循線逮捕承租人鄭姓男子，並依犯槍砲彈藥刀械送辦起訴。高雄地院審理認為，查獲槍枝時鄭根本不在場，員警還於深夜進入鄭住處依現行犯逮人，顯然違法逮捕，所以認定鄭的證詞也無證據力，判全案無罪，可上訴。

起訴指出，鄭姓男子2016年6月1日於高雄鳳山區1間酒吧，花2萬元購入1把手槍，含2個彈匣，以及子彈6顆；去年將這些槍彈放在承租轎車的右前座下方背包內，並將車借給黃姓男子，黃卻於3月21日凌晨1點多，違停新興區八德路與林森路口而受警方盤查，進而遭查獲非法持有槍彈。

法官認為，員警當時1點多查獲此案後，凌晨3點半就趕到三民區建德路鄭姓男子住處，將鄭依現行犯逮捕，可是警方查到槍彈時鄭根本不在現場；而雖然員警依據黃的說法指車子是跟鄭借，合理懷疑鄭持有槍彈，但鄭非當下開車的人，也不符合準現行犯。

鄭姓男子於當天凌晨3時30分被逮捕，上午9點28分起接受警詢，下午3點33分由檢察官訊問，即使鄭偵查中承認將槍彈放車內，法官也認定是違法逮捕的手段取得的自白，不具證據能力。

鄭姓男子審理時改口不承認犯行，關於交車給黃姓男子的時間，2人說法也有出入，加上沒有其他更多事證能指出鄭非法持有，法官判鄭無罪。

高雄警方去年臨檢查獲槍枝，隨即循線逮捕轎車承租者鄭姓男子，但高雄地院認為違法逮捕...
高雄警方去年臨檢查獲槍枝，隨即循線逮捕轎車承租者鄭姓男子，但高雄地院認為違法逮捕，供詞不具證據能力，判無罪。圖與本案無關。記者林伯驊／翻攝
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違停承租人槍枝
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