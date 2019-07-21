劈腿男遭嗆「會給你紅」提告 法官告訴他真意

2019-07-21 18:41 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



高雄林姓男子遭控替人出頭，怒嗆朋友女兒的黃姓前男友「我會給你很紅」，結果被認為是要讓人「見血」，挨告恐嚇罪。但林辯稱，是打算將黃的行徑PO上「爆料公社」給網友公評，高雄地院認為沒有其他事證指出林將危害人身安全，採信林的證詞，判無罪。可上訴。

判決指出，林姓男子聽聞好友的卓姓女兒分手產生糾紛，去年2月8日上午9時30分，林被卓找去高雄前鎮區某銀行，參與談判、分配保管箱財務，期間林便對卓女的前男友黃姓男子嗆聲「你要紅嗎？我會給你很紅」。黃姓男子懷疑「要紅」的意思是讓人「見血」，覺得人身安全受到威脅，事後向警方報案提告。

不過林姓男子到案後辯稱， 因為看不慣黃跟卓女交往期間，卻和其他女子發生性關係，還拍性愛影片，分手後更連送給卓女雙親的羽絨外套都要回去，才打算把此事公布在臉書「爆料公社」社團，讓社會大眾評論，所以才說「要紅嗎」、「會給你很紅」等語。