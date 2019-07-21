男詐財誆任職鴻海 法官戳破「郭台銘不認識你？」

2019-07-21 16:47 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



高雄劉姓男子遭控向對他有好感的王姓女子，誆稱是鴻海集團20幾年的員工，藉此以設立共同基金、修車等理由，開口借錢或要求墊付款項總計3萬多元，後來王女發覺他根本還不出錢而報警。劉審理時坦承「郭台銘不認識我」，一審依犯詐欺取財罪處拘役120日，易科罰金1萬2000元，高雄高分院駁回上訴定讞。

判決指出，54歲劉姓男子是軟體工程師，已離婚，靠著接案維生，收入並不穩定，去年3月11日在交友APP「BEETALK」結識上班族王姓女子，他佯稱任職鴻海集團，甚至誇口「我們公司去年現金股利是3.5元，我有892張股票，共領了892*1000*3.5元」，讓王女認為他財力雄厚。

劉姓男子陸續以設立共同基金、汽車擋風玻璃壞掉、購買金戒指當生日禮物、買水果、買機票、為汽車加油、介紹進鴻海集團的研發單位需先保誠實險，要王女匯1萬5000元至1000元不等金額給他。

王姓女子指控，劉每次打來借錢都很急，她也在上班沒辦法查證他所言是否屬實，且劉自稱鴻海員工、有收到股票，才認為他應有還錢能力。

劉姓男子偵訊時被問「你說的老闆是誰？」，劉回「郭台銘」，但他說那只是誇大；法官再問「郭台銘不認識你？」，劉承認「不認識」。一審開庭時，劉再辯解「男生總是愛面子，不好意思跟女朋友說沒有錢，當然會編一些理由跟她借」。