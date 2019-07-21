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老婦年收600萬日幣 涉偷1千元鋼杯罰30倍

2019-07-21 15:11聯合報 記者林伯驊╱即時報導

盧姓老婦被控前年到高雄一間連鎖3C商場，涉偷竊價值1000元「紀念不鏽鋼杯」，但盧婦堅稱順手放在店內某處，由於店家無法證明盧婦將鋼杯攜出賣場，一審判無罪。全案上訴後，高雄高分院認為具紀念價值的鋼杯若放回店內，應會被發現，改認定是盧婦偷走，依犯竊盜罪拘役30日，易科罰金3萬元。仍可上訴。

檢方指控，盧婦2017年4月17日下午6點多逛某連鎖3C賣場，趁店員不注意，竊取一個家電廠牌推出「70周年紀念不鏽鋼隔熱咖啡杯」。

店家後來找不到鋼杯，調閱監視器畫面發現是盧婦拿取，決定報警提告竊盜。不過盧婦到案後辯稱，當時店內有招待喝熱咖啡，但只用一層紙杯，咖啡太熱，「我看到展示的鋼杯，就先拿來套在外面隔熱，喝完後就順手放回店內」。

一審法官認為，監視器確實有拍到盧婦拿取鋼杯，沒拍到盧婦放回或帶出店外，且當天盧婦離去前店家就發現鋼杯消失，遍尋不著，不過顧客眾多，也不排除被他人拿走，無法佐證是盧婦偷走，判無罪。

二審合議庭認為，盧婦一審曾證稱將鋼杯放在櫃台，又改口把鋼杯放在地板上，但該鋼杯外型銀色、精緻美觀，不至於被當垃圾丟棄，她辯稱放置的地點，都與常理不符。合議庭還指，這鋼杯必須要買日本原裝電視才能獲贈，有收藏價值，盧婦還因此下訂電視，不過至今仍未取貨，可證明有取得鋼杯的動機，認定就是她偷竊。

合議庭考量她自稱碩士畢業，在日本從事貿易工作，目前有不動產收入及老人年金收入，年收入約600萬日圓（約173萬台幣），判處拘役30日，得易科罰金3萬元，並沒收不法所得的鋼杯。

盧姓老婦被控到連鎖3C賣場偷取紀念鋼杯，高雄高分院改依竊盜罪，處拘役30日，得易...
盧姓老婦被控到連鎖3C賣場偷取紀念鋼杯，高雄高分院改依竊盜罪，處拘役30日，得易科罰金3萬元，仍可上訴。圖／本報資料照
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咖啡偷竊竊盜
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