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母趁兒熟睡燒炭共赴死 家暴殺人未遂被判2年7月刑

2019-07-21 13:53聯合報 記者林伯驊╱即時報導

高雄呂姓單親母親疑因案面臨入獄，擔憂還就讀國小的兒子沒人照顧，去年5月涉嫌兒子深夜熟睡時燒炭欲一起輕生，幸好被及時報警阻止，她涉殺人罪嫌被法辦。一審認為呂女是未遂犯，且情節和一般故意殺人有別，依犯家暴殺人未遂罪輕判2年7月；呂女上訴請求讓她免入獄陪伴兒子上國中，高雄高分院仍維持原判。可上訴。

判決指出，呂女（54歲）2016年間另案被判刑，但她易服勞役未完成，即將面臨入獄，擔憂兒子（11歲）將沒人照料，家裡經濟又不佳，萌生帶兒子尋短念頭。

呂女去年5月15日凌晨12時33分許，見兒子已經熟睡，寫好遺書交代輕生原因、保險及債務等後事，便在房間內燒炭，幸好呂女的哥哥察覺不尋常趕緊報案，將母子送醫皆順利救回。

呂女事後接受警詢、偵訊到審理時坦承有意自殺及殺害兒子，一審合議庭認為，呂女屬於未遂犯，處於經濟壓力下並擔憂入獄後兒子沒人照顧才犯案，情節與一般故意殺人不同，將呂女二次減刑，判2年7月徒刑。

呂女上訴後辯稱，兒子即將上國中，需要陪伴，她還有一名年邁母親也要照料，希望再判更輕、給予宣告緩刑，二審合議庭認為已是法律可處最低刑度，無法再減，且2年以上刑期不得宣告緩刑，駁回上訴。

聯合報提醒您珍惜生命，自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1925 （依舊愛我）

呂姓母親涉嫌燒炭欲自殺及殺害兒子，高雄高分院二審輕判2年7月徒刑。圖／本報資料照
呂姓母親涉嫌燒炭欲自殺及殺害兒子，高雄高分院二審輕判2年7月徒刑。圖／本報資料照
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