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酒駕新罰則上路罰則加重 南市酒駕案明顯減少

2019-07-21 13:17聯合報 記者黃宣翰╱即時報導

7月1日起，酒後駕車罰則加重，台南市警察局交通大隊統計，去年7月1日至15日全市共取締酒駕256件，較今年同期取締218件減少38件。執法組長廖信智今天說，酒駕罰則加重，對嚇阻酒後駕車有明顯效果，請民眾飲酒後指定未喝酒者開車，或是撥110，警察局還有免費代叫程車服務。

「我只喝了燒酒雞的湯汁，這樣酒測也超標！」台南市交通大隊說，常有民眾喝了燒酒雞或是薑母鴨的湯汁後開車或騎機車，被員警攔下酒測超標，因為燒酒雞和薑母鴨會摻含米酒湯汁熬煮，含米酒湯汁喝多了，酒測很可能過不了關。

警方7月3日晚間在學甲區查獲一輛轎車駕駛人涉嫌酒後開車，被員警攔檢查獲，車上3名乘客都未勸阻酒醉駕駛，3名乘客都被連坐罰款。廖信智表示，新增連坐處罰對乘客也有嚇阻效果，乘客擔心駕駛人酒後開車被警方查獲，受到連帶處罰，也會勸阻飲酒者不要酒後駕車，改由未喝酒者開車，確保行車安全。

新增連坐處罰，汽、機車駕駛人酒駕超標，可罰處18歲的同車乘客600元至3000元，但年滿70歲、心智障礙或汽車運輸業的乘客除外。

新版道路交通管理處罰條例新增累加罰鍰規定，5年內第2次酒駕超標以罰鍰最高額處罰，第3次以上違規，按前次罰鍰金額加罰9萬元；原本拒絕酒測罰鍰是汽、機車9萬元，新規定汽、機車都提高至18萬元，且新增每次加罰18萬元，罰則加倍相當重。

酒後駕車罰則7月起加重，台南市警察局加強執行路檢，取締酒後駕車。記者黃宣翰／翻攝
酒後駕車罰則7月起加重，台南市警察局加強執行路檢，取締酒後駕車。記者黃宣翰／翻攝
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酒駕超標
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