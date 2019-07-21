男怨準時繳紅單還被2次處罰 新北裁決處解釋關鍵點

2019-07-21 12:42 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



「不是已在期限內繳紅單了？」新北市一名王姓男子收到裁決書，被處分吊扣駕駛執照1個月，並參加道路交通安全講習，王男不解紅單都在期限內拿去超商繳，「為何還要被2次處罰？」新北市交通事件裁決處表示，王男今年1、3月分別被舉發闖紅燈，被各記違規點數3點，因此除繳罰款外，仍有上述處分。

裁決處副處長林碧芬表示，許多駕駛人不知交通違規，除了要繳罰單還會被記違規點數，更不知道6個月內違規記點達6點以上，就要被吊扣駕照1個月。

林碧芬說，道路交通管理處罰條例第63條都有明訂須被記點的違規項目，除罰鍰外都還要記點，例如逆向行駛或跨越雙黃線記違規點數1點；汽車裝載貨物不依規定記2點；闖紅燈或危險駕駛等記違規點數3點，6個月內違規記點達6點以上，則吊扣駕照1個月。

裁決處表示，違規記點的用意，係針對交通違規的累犯者，希望藉吊扣駕照處分產生嚇阻力，若1年內經吊扣駕照2次，再違反記點條款時，則將會吊銷駕照。