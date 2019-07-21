男怨準時繳紅單還被2次處罰 新北裁決處解釋關鍵點
「不是已在期限內繳紅單了？」新北市一名王姓男子收到裁決書，被處分吊扣駕駛執照1個月，並參加道路交通安全講習，王男不解紅單都在期限內拿去超商繳，「為何還要被2次處罰？」新北市交通事件裁決處表示，王男今年1、3月分別被舉發闖紅燈，被各記違規點數3點，因此除繳罰款外，仍有上述處分。
裁決處副處長林碧芬表示，許多駕駛人不知交通違規，除了要繳罰單還會被記違規點數，更不知道6個月內違規記點達6點以上，就要被吊扣駕照1個月。
林碧芬說，道路交通管理處罰條例第63條都有明訂須被記點的違規項目，除罰鍰外都還要記點，例如逆向行駛或跨越雙黃線記違規點數1點；汽車裝載貨物不依規定記2點；闖紅燈或危險駕駛等記違規點數3點，6個月內違規記點達6點以上，則吊扣駕照1個月。
裁決處表示，違規記點的用意，係針對交通違規的累犯者，希望藉吊扣駕照處分產生嚇阻力，若1年內經吊扣駕照2次，再違反記點條款時，則將會吊銷駕照。
裁決處提醒，駕駛人可在超商使用多媒體機繳紅單罰款時，利用查詢畫面得知違規所記的點數；若要知道累計的違規點數，可利用監理服務網或下載監理服務APP，輸入身分證號與出生年月日，即可知道累計的違規點數。
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