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明明不認識 竊車賊瞎扯：車主是我爸朋友

2019-07-21 09:26聯合報 記者陳宏睿╱即時報導

台中市蘇姓男子去年10月間，行經大甲區經國路巷內的土地公廟時，發現崔姓男子的機車鑰匙沒拔，蘇順勢將機車騎走，隨後把機車棄置在路旁，警方獲報後循線調閱監視器，通知蘇到案說明，蘇辯稱，當天急著接安親班的女兒下課，而且車主是他父親的朋友，但遭竊車主與蘇素昧平生，全案依竊盜罪送辦，台中地院判蘇拘役55天。

判決書指出，蘇姓男子有槍砲前科，去年10月24日晚間7時許，行經大甲區經國路巷內的土地公廟旁，發現崔姓男子的機車鑰匙未拔，蘇以該鑰匙啟動該機車後，將機車作為代步工具，並騎到大甲區經國路2375巷附近棄置，崔發現機車遭竊，報警處理，警方循線找回機車，查出蘇涉案。

蘇矢口否認有竊盜犯行，辯稱他是急著接送就讀安親班的女兒，才會以車主遺留在機車的鑰匙，發動機車騎離現場去接女兒下課，他事後發現機車主人是父親友人，他沒無竊盜意圖。但崔證稱，與蘇及蘇父並不認識，也未同意蘇將機車騎走，全案依竊盜罪嫌函送法辦。

台中地院審酌，蘇因貪圖方便而行竊，破壞他人對財產權的支配，造成崔因機車失竊的困擾與勞費，行為不可取，但考量到蘇已坦承犯行，且崔也在警詢時表示，不願對蘇提出告訴、求償，不追究蘇的刑責，因此依竊盜罪，判蘇拘役55天，得易科罰金。

台中市蘇姓男子涉嫌在去年10月間騎走崔姓男子機車，遭台中地院判拘役55天。圖／本...
台中市蘇姓男子涉嫌在去年10月間騎走崔姓男子機車，遭台中地院判拘役55天。圖／本報資料相片
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竊盜車主
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