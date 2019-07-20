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彰化縣3家有機肥業涉賺黑心錢 將食品汙泥亂倒在農地

2019-07-20 22:48聯合報 記者何烱榮╱即時報導

國內有3家上市知名食品大廠的製程，每天產出大量的原料汙泥和下腳料，2年前由彰化縣2家生技公司、1家畜牧場承攬準備生產成有機肥料，因汙泥數量太大，3家有機肥業者都消化不了，涉嫌與清運公司偽造卡車行車紀錄，再違法棄置在承租的芳苑鄉多筆、共1公頃多閒置農地，附近農地也因滲出的汙水受害。

彰化檢警環專案小組掌握追查4個多月，掌握二林鎮鎮42歲陳姓、大城鄉60歲吳姓男子分別的經營生技公司，及二林鎮51歲陳姓畜牧場業者涉案後，兵分多路展開同步搜索，傳喚10多人，另在芳苑鄉一處農地逮捕作業中的57歲張姓卡車司機，並查扣卡車，檢察官偵訊後，認為4人有串證、滅證之虞聲請羈押押禁見，19日晚上法官裁准。

檢察官在2家生技公司和1家畜牧場查扣相關帳冊，都交給中區國稅局清查是否有逃漏稅行為。據了解，本案不法獲利推估約3億元，違法棄置地點除芳苑郷分散多處，約有10筆、共1公頃多的農地，業者還涉嫌將部分汙泥分散載到南部某縣市傾倒，另案追查中。

因食品汙泥是露天堆置，日曬雨淋，滲出的汙水形成小池塘，發出的惡臭味飄散，蚊蠅孳生，破壞當地環境衛生，汙水滲入地下，也可能汙染周遭農地，讓農民受不了。今年3月初有人檢舉，彰化署檢察官劉智偉、姚玎霖、陳宗元、施教文指揮芳苑警方、環保署中區察大隊和檢察事務官展開追查，本月18日收網。

彰化檢方說，4名主要被告都涉嫌違反廢棄物清理法第46條「非法處理廢棄物」、第48條「申報不實」等罪嫌。另有4名男女涉案，因認罪或情節較輕，檢察官偵訊後以3萬至6萬元不等金額交保。

3家生產有機肥料的業者2年前分別與南投、新竹、嘉義等地的3家上市知名食品大廠簽約，承攬製程產出的事業廢棄物，包括食品原料汙泥和下腳料，準備與其他配方製造成有機肥料販售，因汙泥和下腳料數量太多，3家業者無法消化。

因頻傳清運業者違法亂倒事業廢物，環保署為掌握事業廢棄土物的流向，要求承載的大卡車要裝GPS追蹤設備；據了解，3家有機肥料業者為節省成本和處理多餘的汙泥，涉嫌與清運業者勾結，有時讓滿載汙泥的卡車開進廠區，暫停後原車離開工廠，有時是卡車直接開到指定的承租農地傾倒，再偽造清運紀錄應付環保署稽查。

3家清運業者承攬國內3家知名食品公司生產後的汙泥，竟違法傾倒在彰化縣芳苑鄉多處農...
3家清運業者承攬國內3家知名食品公司生產後的汙泥，竟違法傾倒在彰化縣芳苑鄉多處農地。記者何烱榮／攝影
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彰化縣芳苑鄉又查獲大片農地被不法業者亂倒事業廢棄土物。空拍照／彰化地檢署提供
彰化縣芳苑鄉又查獲大片農地被不法業者亂倒事業廢棄土物。空拍照／彰化地檢署提供
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3家清運業者承攬國內3家知名食品公司生產後的汙泥，竟違法傾倒在彰化縣芳苑鄉多處農...
3家清運業者承攬國內3家知名食品公司生產後的汙泥，竟違法傾倒在彰化縣芳苑鄉多處農地。記者何烱榮／攝影
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彰化縣芳苑鄉又查獲大片農地被不法業者亂倒事業廢棄土物。空拍照／彰化地檢署提供
彰化縣芳苑鄉又查獲大片農地被不法業者亂倒事業廢棄土物。空拍照／彰化地檢署提供
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彰化縣芳苑鄉又查獲大片農地被不法業者亂倒事業廢棄土物。空拍照／彰化地檢署提供
彰化縣芳苑鄉又查獲大片農地被不法業者亂倒事業廢棄土物。空拍照／彰化地檢署提供
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彰化縣芳苑鄉又有10筆農地被非法堆置食品業者生產後的汙泥，現場已產生發臭的汙水。...
彰化縣芳苑鄉又有10筆農地被非法堆置食品業者生產後的汙泥，現場已產生發臭的汙水。記者何烱榮／攝影
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3家清運業者承攬國內3家知名食品公司生產後的汙泥，竟違法傾倒在彰化縣芳苑鄉多處農...
3家清運業者承攬國內3家知名食品公司生產後的汙泥，竟違法傾倒在彰化縣芳苑鄉多處農地。記者何烱榮／攝影
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農地檢察官生技
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