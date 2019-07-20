220噸塑膠邊料從南投流竄台中 業者最後栽在彰化檢方

2019-07-20 21:05 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



南投縣一家健身器材工廠前年生產跑步機時，裁切跑步帶的邊料共220公噸，竟然從南投流竄到台中，去年10月又偷偷運到彰化縣鹿港、花壇兩處偏僻地點亂倒，曾姓業者都辯稱這是可再利用的下腳料，南投、台中兩地檢察官都作成不起訴處分，這次落在彰化檢察官手裡就沒那麼幸運，以再犯之虞聲請羈押禁見，法官裁准。

去年10月間鹿港、花壇都有人檢舉，指出不法業者利用夜間在當地偏僻地點，傾倒數量驚人的廢塑混合物，由檢察官姚玎霖、施教文負責指揮彰化縣環保局、保七總隊三大隊第二中隊員警和檢察事務官偵辦。

彰化檢方說，追查半年，掌握涉嫌傾倒的業者是南投市26歲曾姓男子，查出他在106年3月間曾將這批塑膠混合物，僱車載到南投縣草屯鎮一處偏僻地點亂倒，遭人檢舉。南投檢方查獲後，曾男辯稱這是下腳料，準備再加工利用，只是暫時堆置，檢察官採信，要求限期清除後作成不起訴處分。

去年6月間，曾男再雇工連夜將這批塑膠混合物載至台中市烏日區一處河川地傾倒，又被檢舉查獲，他仍辯解是可再利用的下腳料。台中檢察官也採信，同樣要求限期清除後作成不起訴處分。

曾男「再接再厲」，雇工到河川地清除裝車後，去年7月間分散成2批，利用夜晚偷偷載到彰化縣鹿港、花壇兩地偏僻處倒了就跑。當地民眾發現後檢舉，彰化檢方展開追查，根據附近路口監視器錄影畫面追查，查出涉案的卡車後，以車追人，查出曾男涉案。

今年6月19日，彰化檢方展開搜索並傳喚曾男等多人，次日檢察官偵訊後，認為幕後應有共犯，加上曾男與證人供詞不一，以涉嫌違反廢棄物清理法嫌，並有串證之虞聲請羈押禁見；當天法官審理時採信曾男的下腳料解詞，駁回檢察官的聲請。