辱罵女「人妖」還狡辯是誇讚 法官釋義讓她GG了...

2019-07-20 17:23 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



高雄市劉姓女子長年與洪姓女子結怨，雙方積怨已深，劉女從2016年3月起，三番兩次登臉書辱罵洪女，「整型變化過渡期的人妖樣也變得漂漂亮亮」，還爆飆罵白目、弱智，並公開洪女通訊軟體照片、對話紀錄。即便劉女狡辯說對方「人妖」是誇讚，但合議庭法官看前後文判斷，這有貶義，依公然侮辱、違反個人資料保護法等罪，分別判處劉女拘役20日、有期徒刑4月，得易科罰金。

經查，劉女在2016年3月至2017年5月間，陸續發文以暱稱等方式發文指稱「真心恭喜妳整形非常成功耶」，還明褒暗貶地說「整型變化過渡期的人妖樣也變得這樣漂漂亮亮的」，還罵「有弱智在搞我」、「妳看我版面滿滿都砲轟妳，因為妳白目啊」，在在都指向洪女，甚至貼出洪女的通訊軟體頭貼。

洪女本身是網路購物業者，其通訊軟體帳號屬於個人公開資訊，因此其帳號及使用的照片才會被劉女自行蒐集、利用。洪女認為劉女行為涉及公然侮辱，並侵犯她個資，憤而提告。

但劉女到案自稱，多年前洪女私訊要她撤貼文，同時騷擾貼文底下留言的朋友，隨後不斷騷擾、恐嚇、侮辱，自己才會有上述言論，矢口否認公然侮辱、誹謗、非法利用個資等犯行。

然而，合議庭指出，「人妖」字義上解釋有2種，一種是指男扮女、女扮男、行為不守常法的人，另一種則是指跨越性別的泰國歌舞表演者。若以第二種解釋來看，「人妖」就屬於中性詞句，無貶低意味，但反之，若以第一種解釋，就有輕蔑人格的意思。從劉女上下文來看，法官認為，應是有有貶損人格尊嚴意味。

至於劉女還罵對方弱智、白目，合議庭也認為有貶義，並解釋，雖常有人將「白目」作為口頭禪、開玩笑用語，但必須考慮說話對象、時機、態度是否恰當，才能判斷是否有侮辱意味，否則按通念來看，「白目」意指不識相、搞不清楚狀況，有貶低他人意思。

合議庭認為，劉女貼文均未指摘具體事實，流於抽象謾罵，屬於公然侮辱範疇。再者，劉女還在臉書上附上洪女在通訊軟體中的相簿，及大頭貼照、對話紀錄，並稱「順便看看2年來整形技術」，已涉及違反個人資料保護法。