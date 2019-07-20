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農村缺工效應?彰化首見查獲14採蔥印尼人追查雇主

2019-07-20 16:02聯合報 記者周宗禎╱即時報導

移民署南區事務大隊臺南市專勤隊日前接獲檢舉，彰化縣有多名外籍移工受僱協助本地農民採收青蔥，經多日監控，在一棟老舊房舍查獲14名違法印尼人，其中7名失聯移工、7名逾期停留，調查後全數解送高雄收容所收容，等待後續驅逐出國。 雇主目前還未到案證，正透過地主追查，若是5年內再犯，可能面臨3年以下有期徒刑。

專勤隊表示，日前接獲檢舉，因為彰化當地農村人力缺乏，有人雇用多名外籍人士採蔥，白天一同出門從事農務，夜間則會返回住處，經派員前往實地勘查，發現疑有非法移工，日前動員十多人一舉查獲14名印尼籍違法人士。

副隊長黃濬清表示，移民官利用清晨查緝對象尚在睡夢之際，於滂沱大雨中展開拂曉突襲，其中2名男子驚覺專勤隊幹員上門，來不及穿著衣服，倉皇逃至2樓，企圖跳窗逃逸，未料房屋後方早已布署查緝人員將其團團包圍，經勸說後只得乖乖束手就擒。也有來不及逃跑的移工，全身躲進棉被裡一動也不動，以為可以躲避查緝蒙混過關，讓現場移民官啼笑皆非。

隊長熊德仁呼籲，各行各業不得聘僱失聯移工或未經工作許可之外籍人士從事工作，一旦經查獲，對於雇主及非法仲介絕對嚴懲，首次查獲開罰15萬元以上罰款，五年內再查獲者面臨3年以下徒刑與高額罰款。專勤隊將持續加強掃蕩查緝，維護中華民國社會治安，保障國人及合法移工就業權利。

農村缺工效應?彰化首見查獲14採蔥印尼人，正追查雇主。圖／專勤對提供
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農村缺工效應?彰化首見查獲14採蔥印尼人，正追查雇主。圖／專勤對提供
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農村缺工效應?彰化首見查獲14採蔥印尼人，正追查雇主。圖/專勤對提供
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移工移民署印尼
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