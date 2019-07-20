農村缺工效應?彰化首見查獲14採蔥印尼人追查雇主

2019-07-20 16:02 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



移民署南區事務大隊臺南市專勤隊日前接獲檢舉，彰化縣有多名外籍移工受僱協助本地農民採收青蔥，經多日監控，在一棟老舊房舍查獲14名違法印尼人，其中7名失聯移工、7名逾期停留，調查後全數解送高雄收容所收容，等待後續驅逐出國。 雇主目前還未到案證，正透過地主追查，若是5年內再犯，可能面臨3年以下有期徒刑。

專勤隊表示，日前接獲檢舉，因為彰化當地農村人力缺乏，有人雇用多名外籍人士採蔥，白天一同出門從事農務，夜間則會返回住處，經派員前往實地勘查，發現疑有非法移工，日前動員十多人一舉查獲14名印尼籍違法人士。

副隊長黃濬清表示，移民官利用清晨查緝對象尚在睡夢之際，於滂沱大雨中展開拂曉突襲，其中2名男子驚覺專勤隊幹員上門，來不及穿著衣服，倉皇逃至2樓，企圖跳窗逃逸，未料房屋後方早已布署查緝人員將其團團包圍，經勸說後只得乖乖束手就擒。也有來不及逃跑的移工，全身躲進棉被裡一動也不動，以為可以躲避查緝蒙混過關，讓現場移民官啼笑皆非。