高雄大學的平頭竊賊是他？法官查「他有瀏海」判無罪

2019-07-20 13:03 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



國立高雄大學理學院地下室電機室前年11月28日深夜遭竊電纜線，校內駐衛警更曾目擊「平頭男」鬼祟出沒，疑有露出銅線，雙方爆發扭打。檢、警勘驗現場發現有遺留菸蒂，送驗檢出累犯竊盜、毒品前科，且當時已假釋出監的蔡男DNA，懷疑他涉案。然而，蔡男矢口否認，橋頭地方法院仔細比對，發現蔡男髮型、外觀與涉案男子明顯不同，依無罪推定原則判他無罪。

目擊竊賊出入的黃姓駐衛警陳稱，案發當晚在理學院大樓1樓電梯口看到1名年約50歲、理平頭的男子，該男子一看到他，立馬上拔腿就跑，自己直覺有異追上前，該男子竟拿起包包、作勢打人，過程中，包包裡掉出3條約30公分長的銅線及接頭1 個。雙方爆發推擠後，可疑男子逃逸無蹤。

高雄大學理學院遭竊電纜線，損失約450元，連忙報警處裡，員警到場採證，在案發地下室採得菸蒂。事隔月餘，校內陳姓駐衛警在隔年初又發現1名可疑男子騎乘愛心腳踏車在校內閒晃，經查身分，得知該男子就是蔡男。警方將之前採得的菸蒂殘留唾液檢體與蔡男比對，證實兩者相符，懷疑蔡男涉竊案重嫌。

蔡男到案坦承曾在警方所指的案發時間前後幾天到遭竊地下室，但堅決否認竊盜，辯稱只是去那裡運動、抽菸，因該處是停車場，可以通往操場，才會在該處出沒，並未行竊。

陳姓駐衛警供稱，當場未發現蔡男行竊，他車上也沒發現任何可疑物品。然而，檢、警據證人證述、現場勘驗照片、及刑事鑑定結果等證據，判斷有前科紀錄的蔡男出監後又不知悔改、再度犯案，檢方依竊盜罪嫌將他起訴。曾目擊行竊可疑平頭男的黃姓駐衛警更一口咬定，「確定竊賊就是法庭上的蔡男」。

然而，橋頭地方法院審理發現，蔡男早從2016年5月初假釋出監後就開始蓄髮，案發期間雖仍是短髮，但有瀏海，並非平頭，髮量不算少，與駐衛警陳述的「平頭、前額微禿」有落差。經勘驗現場監視器畫面發現，可疑竊賊臉頰瘦削、顴骨較高，但蔡男顴骨不明顯，臉頰較為豐腴，兩人面貌明顯不同。

校方總務處營繕組李姓組長也曾稱，理學院平日白天並無門禁，案發地下室屬於任何人均能進出的狀態，即便現場留有沾有蔡男唾液的菸蒂，也可能是他在未管制時間進入，閒晃、抽菸所留下，無法排除竊賊另有其人。