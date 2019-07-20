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酒駕還擔心通緝身分曝光 醉女大膽「假署押」再吃一罪

2019-07-20 10:31聯合報 記者賴郁薇╱即時報導

高雄市歐姓女子累犯酒駕，有前科紀錄在案，另涉案遭通緝，去年7月16日又再度酒駕肇事釀禍，致人受傷。沒想到歐女擔心通緝情事曝光，竟冒用其胞妹名義署押，共偽造簽名12枚、指印30枚、掌印2枚，還以胞妹身分應詢，企圖僥倖規避查緝。橋頭地方法院依偽造署押罪，累犯，判處歐女有期徒刑4月，得易科罰金12萬元。

歐女去年7月16日晚間17時許酒駕釀事故，警方據報趕抵現場處理，嚇得身負通緝的歐女起意冒名署押，更在車禍現場、派出所、橋頭地檢署接受檢警詢問時，都以妹妹身分應詢，直到檢警察覺有異，才讓冒名情節曝光。

歐女到案坦承犯行，且有歐女胞妹證述，檢、審認定歐女犯偽造署押罪。橋頭地方法院指出，歐女酒駕被查緝後，不僅不坦然面對錯誤，還想掩飾真正身分，貿然假冒胞妹名義應詢，顯見她心存僥倖，法紀觀念淡薄，其行為更可能損害司法機關追訴犯罪的正確性，甚至牽連害胞妹捲入訴訟。

橋頭地方法院表示，歐女犯偽造署押罪，其衍生出的危害不輕，且有累犯酒駕公共危險前科在案，但念在她犯後坦承犯行，態度尚可，依法判處有期徒刑4月，得易科罰金12萬元，可上訴。至於歐女酒駕肇事涉嫌不能安全駕駛、過失傷害等罪，由橋頭地方法院審理中。

高雄市歐姓女子去年酒駕肇事又擔心警察查緝會讓通緝身分曝光，大膽假冒胞妹名義偽造署...
高雄市歐姓女子去年酒駕肇事又擔心警察查緝會讓通緝身分曝光，大膽假冒胞妹名義偽造署押，遭橋頭地方法院依偽造署押罪，判處有期徒刑4月，得易科罰金12萬元。圖／報系資料照
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酒駕通緝警察
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