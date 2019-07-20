獨／偷電設比特幣挖礦機農場遭逮 電費達千萬元

2019-07-20 00:15 聯合報 記者 聯合報 記者 王駿杰 ╱即時報導



王姓、陳姓男子今年1月涉嫌在新竹郊區承租兩棟透天厝充當比特幣「挖礦機農場」，24小時不間斷挖礦，兩人不但請工讀生定期打掃機房，還找水電工竊取電力，遭台電人員發現兩處透天厝用電量異常，電費竟高達千萬元，比一間工廠用電量還大，報警追查；警方上月底突襲兩處機房，將兩人逮捕，總計查扣價值五百多萬、370台挖礦機組。

據了解，目前比特幣市價一枚約1萬美元，要挖比特幣，需透過挖礦電腦機進行運算，透過演算協助區塊鏈帳本進行確認，因電腦演算屬高密集耗能行為，若要機組不斷運作，還得開冷氣調節室內溫度，因此挖礦獲利的多寡，幾乎都取決在電費成本上。

經查，35歲王男在網路虛擬貨幣論壇刊登購買資訊，結識31歲陳男，兩人相約合組挖礦機農場，便花5百多萬元購買螞蟻礦機及高階電腦組裝成「挖礦機」，還在郊區租下兩處透天厝充當機房，24小時不間斷挖礦。兩人請來28歲張男當工讀生定期打掃機房，確認電腦設備狀況，還動歪腦筋到電費上，想以竊電方式節省成本。

王、陳兩人找來水電工破壞電表外固定封圈封印鎖，讓電流線鬆脫，使電表計量失準，無法計算電費，藉此減少鉅額電費支出。不過，台電人員在實行電表檢測時，察覺兩處透天厝的電表有異，便進行測量，竟發現用電量極高，兩處電費總計高達1千萬元，懷疑有人非法竊電，便向警方報案。

警方突襲兩處機房，發現裡面挖礦設備完備，還以英文字母區分工作區域，立刻將現場設備查扣，共計370台挖礦機組。王男稱，這些機台是他以每台約1萬6千元購得，總價約5百多萬元，另外還有3名股東。

陳男則供稱，他從事電腦組裝業，受雇於挖礦機房進行機台測試、組裝與維修，竊取電力的部分，他會與台電和解。張男則說，他不定時流動於兩處機房，也是進行機台測試維護工作，他不清楚機房內的設備所有人，只略知這些機台設備都是故障、翻新機台。

由於挖礦得來的比特幣通常會存在特定網路帳號，警方除進行清查，訊後也依詐欺得利及竊盜罪將3人法辦。台電也在估計損失，將依法求償，全案擴大偵辦中。