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離婚後前妻產下一子 前夫方知她紅杏出牆

2019-07-19 23:22聯合報 記者白錫鏗╱即時報導

女子「小雨」與丈夫「阿雄」於前年8月間離婚，她去年4月間產下一子，「阿雄」經戶政事務所通知後，才知前妻「小雨」在與他婚姻期間紅杏出牆，遂對「小雨」及男子「阿郎」提起告訴，一、二審依妨害婚姻罪將兩人各判刑2月，得易科罰金。不得上訴。

判決書指出，「小雨」（化名）與「阿雄」（化名）原為夫妻，兩人已於2017年8月間離婚，但離婚前「阿郎」（化名）明知她是有配偶的人，仍於2017年6、7月間，在「阿郎」的住處發生性關係，致「小雨」因而受孕。

「小雨」受孕後，於2018年4月間產下1子，而「阿雄」於同年4月下旬，經戶政事務所人員通知後，始知前妻在與他婚姻期間外遇產子，因此對「小雨」、「阿郎」提起告訴。

一審法官審酌，「小雨」明知她為有配偶之人，而「阿郎」亦明知她是有配偶的人，猶放縱自我感情，為本案通姦、相姦犯行，她未能尊重其與「阿雄」間之婚姻關係，而「阿郎」則是破壞「阿雄」婚姻被合理期待所應具有之純潔性，對「阿雄」婚姻及家庭造成傷害，所以將兩人各判刑2月，得易科罰金。

檢察官不服提起上訴，指出「小雨」、「阿郎」未與「阿雄」和解，且她於婚姻關係存續中，未善盡為人妻及人母之責、在外另結新歡與「阿郎」同居，使「阿雄」身心受創至鉅，原審卻僅輕判2月最低刑度，顯屬過輕，請撤銷原審判決，另為適法之判決。

不過，二審法官認原審之量刑應無違法不當之處，檢察官上訴認原審量刑過輕，請求撤銷改判，為無理由，予以駁回

女子「小雨」與丈夫「阿雄」於前年8月間離婚，她於去年4月間產下一子，「阿雄」對「...
女子「小雨」與丈夫「阿雄」於前年8月間離婚，她於去年4月間產下一子，「阿雄」對「小雨」及男子「阿郎」提起告訴，一、二審依妨害婚姻罪將兩人各判刑2月，得易科罰金。圖／本報資料照
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婚姻離婚檢察官
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