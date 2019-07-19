男子停車肇事說要貼償 事後騙女子見面時強吻襲胸

2019-07-19 22:45 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



彰化縣52歲廖姓男子停車後沒拉手煞車，車子滑動撞到被害女子的車子，事後他聲稱要給賠償費，約女子到他的倉庫見面，他邊喝啤酒邊聊，竟撲壓女子強吻襲胸，女子嚇得跳窗而逃，彰化地方法院今天依強制猥褻罪將廖男判刑8個月，可上訴。

被害女子「逃」回家後，媽媽發覺她一臉驚恐，全身發抖，追問下她說出被廖男非禮的過程，家人陪她到基督教二林分院驗傷，並向芳苑警察分局報案，警方在她的左右臉頰及下巴採集口水，都驗出廖男的DNA。

全身廖男否認曾強吻、襲胸，辯稱他與被害女子曾在倉庫桌子聊天，有吃檳榔和抽菸，也曾與被害女子同喝1對罐裝啤酒，可能口水間接「碰到」她的左右臉頰和下巴。

被害女子出示事後她用手機LINE通訊軟體，責問廖男的內容「叔叔你真的太過分了！」、「真的不能原諒！」、「你一定要搞到身敗名裂嗎？你不做人我還要做人」等語，廖男曾回應「你在買（應是『賣』的誤植）身嗎？」

彰化地方法院合議庭法官採信被害女子的指控，判決書指出，去年2月4日廖男開車回家在有斜坡的路邊停車，因沒拉手煞車，車子滑動撞到被害女子的車子，廖男希望私下和解，承諾會賠償，不要報警，雙方互加LINE好友方便聯擊。

第二天，廖男打LINE電話給被害女子，表明願意賠償1萬6千元，但要開1個月期的支票，約她同月6日下午1時到共同認識的友人的倉庫見面和解。廖女的媽媽曾擔心她的安全，表明要陪她去拿支票，但她回稱友人應會在場並保護她後獨自赴約。

被害女子控訴，她到達後才知倉庫是廖男自己的，也只有他一人在場，但他表現得很有誠意和客氣，才跟著他走進倉庫後方一間有床的客廳。廖男一直跟她聊天，也拿出啤酒勸她也喝一點，原本雙方有說有笑，突然間廖男把她推倒、強壓在床上，雖然她不斷反抗，仍被強吻襲胸，他還伸手想往下摸，但她奮方掙扎。