男殺死直播主害房子變「凶宅」 房東求償獲賠70萬元

2019-07-19 18:43 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



廖晏霆。本報資料照片 分享 facebook 男子廖晏霆去年持刀刺殺再徒手勒斃直播主前女友邱喬琪，一審依殺人罪判他15年，案件上訴，仍在高等法院審理中。另外，邱承租房子的郭姓房東認為房子淪為「凶宅」，提告向廖求償237萬元，台北地方法院今天宣判，判廖應賠償房東70萬餘元，仍可上訴。

郭姓房東主張，他2017年將房子租給邱喬琪，而廖晏霆去年故意在租屋處殺害邱喬琪，導致他的房子變為凶宅，價值損失237萬元，因此提告要求廖賠償237萬元。

廖晏霆抗辯指出，他並非故意要殺死邱喬琪，案發當時房屋內燈光昏暗，他拿水果刀和邱喬琪來回拉扯時，不慎刺到邱，且刑事判決尚未確定，也沒有鑑定凶刀，認為不足以作為民事案件認定的依據。另外，郭的房子現在仍出租中，因此郭沒有損失，請求法官駁回訴訟。

法官不採信廖的說詞，認為廖使郭的房子變為凶宅，應負賠償責任；依照不動產估價師鑑定，考慮到房屋目前仍租人使用，種種因素評估後，認為郭的房子價值下降14.55％，導致郭損失70萬3790元。

廖晏霆和邱喬琪原為交往3年多的情侶，去年2月分手後。廖不甘心，去年5月22日傍晚帶水果刀至邱女住處樓梯間等候，趁對方開門時持刀推入屋內，企圖挽回感情並作勢自殺。邱女多次想奪門離開，遭廖在門口阻擋，廖拿刀朝她左後背猛刺，邱女逃往屋內，反遭廖的左手勒頸，送醫不治。一審認定死者身上兩處刀傷傷口深度達5、6公分，顯見下手凶狠，死者受傷時，廖再上前用手勒頸，直到對方無力抵抗才鬆手。