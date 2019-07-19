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獵雷艦案國防部求償7千萬 慶富資料不全恐「延滯訴訟」

2019-07-19 16:44聯合報 記者林孟潔╱即時報導

獵雷艦。圖／慶富提供
獵雷艦。圖／慶富提供
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慶富造船5年前承包海軍獵雷艦，卻爆出以虛偽文件詐貸、增資數十億元，慶富負責人陳慶男、少東陳偉志被依偽造文書、銀行法等罪嫌起訴，案件仍在法院審理中，陳偉志也已潛逃海外；國防部前年12月正式和慶富解除採購契約，解約後沒入履約保證金，並向法院提告，向慶富公司求償7705萬8180元，台北地方法院今天再度開庭，慶富仍無法提出完整的答辯資料，法官表示若下次開庭再沒有足夠資料，恐認定慶富公司有延滯訴訟之虞。

慶富委任律師庭上表示，陳慶男涉入基隆海生館弊案，被收押至今，而案件近期起訴移審法院；律師下周一將南下高雄律見，並到慶富公司找尋相關資料。他說，獵雷艦業務實際負責人是陳偉志、簡良鑑，陳已經棄保潛逃出境，簡則和慶富公司有訴訟，目前無法找簡說明案情，加上當時負責獵雷艦業務的相關人員都已離開，目前僅剩陳家親戚協助處理公司事務。

國防部2017年12月13日和慶富公司解約，慶富律師主張，認為國防部解約違法，但若認定解約合法，國防部也已以慶富違約為由，沒收17億4665萬元履約保證金，足以抵付國防部損失。

慶富律師對於國防部請求賠償法律服務費用表示不滿，律師說，海軍仍是有軍法相關事務人員，何須再外聘律師做法律服務，若仍要外聘律師，「國防部聘用那麼多軍法官，國人納稅錢不是白繳？」認為國防部請求無理由。

國防部委任律師認為，本案自去年11月起訴至今，多次開庭對方均沒有提供足夠資料，連答辯理由都沒有，「不知道在等什麼」，且國防部較大法律事務均會外聘律師；另外，自和慶富公司解約後，獵雷艦建造停擺，也沒有另行超標。國防部代表也說，至今獵雷艦沒有任何建造進度，後續將視未來作戰計劃再因應。

法官指出，本案去年11月15日起訴，今天開庭第三次，而欲調閱獵雷艦刑事卷證資料，也被認為是機密而無法調閱，且慶富公司至今仍未提出足夠答辯資料，若慶富公司下次開庭前沒有正當理由卻提不出資料，恐會視為延滯訴訟。法官庭末諭知慶富公司8月20日前提出資料，雙方也要提出爭點整理書狀，另於9月4日再開庭。

陳慶男。本報資料照片
陳慶男。本報資料照片
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慶富國防部獵雷艦
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