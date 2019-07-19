腹中胎兒是前男友的？小三媽一句話讓人夫、小三賠定了

2019-07-19 15:42 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



高雄市吳姓已婚男疑與同公司女同事爆姦情還有孕，雖兩人一再否認，但女方媽媽曾傳訊息要男方「做決定」，高雄地方法院認定兩人應連帶賠償吳男前妻25萬元確定。示意圖／報系資料照 分享 facebook 高雄市吳姓已婚男遭妻子「娜娜」（化名）指控與同公司女同事「純純」（化名）曖昧通姦爆孕事，還帶純純赴診所墮胎，害她精神受苦、請求損害賠償。雖吳男、純純一再否認，還辯說純純腹中胎兒是她前男友的孩子，因想保密才拜託吳見證墮胎手術，但高雄地方法院簡易庭從通聯紀錄判斷，孩子是吳男的，判賠25萬元。吳男、純純不服再上訴，法官認為原判決無不妥，駁回上訴。

原審判決指出，娜娜懷疑吳男出軌，與公司女同事純純通姦，並在前年2月28日帶懷有身孕的純純上診所墮胎。事後，娜娜、吳男與雙方母親約出來談，娜娜劈頭就問，「她懷孕了，確定是你的孩子？」吳男則回應，「我想要一個孩子，我以為你會答應」，才讓娜娜憤怒提告求償。

然而，吳男在簡易庭上堅決否認姦情，稱當時雖在談論是否拿掉孩子，但是在討論與娜娜之前曾有過的孩子。純純則辯說，腹中被拿掉的胎兒是前男友的孩子，因前男友始亂終棄，她才痛心墮胎，但又不想讓親朋好友知道，再三思考後決定請公司內互動頻繁夥伴的吳男見證，在墮胎手術同意書的見證欄位上簽名，以免落人話柄。

純純否認吳男是腹中胎兒生父，但純純的母親曾傳訊息給吳男，直說希望吳能「做明確決定」，如果沒辦法照她說的做，就不要把小孩生下來，「之後的問題我沒辦法去想像也無法幫她承擔」，更對吳男說，「你的決定牽動著我女兒往後的人生」，要吳男決定好之後，告知她一聲。

簡易庭法官又從吳男、娜娜、雙方母親的四人對談中，發現當天話題完全圍繞在「吳男與純純外遇、純純懷孕」，且純純還曾質問，「你跟她還同住一屋簷，你要怎麼處理她？」吳男則回「我需要時間」。

高雄地方法院簡易庭認為，上述言詞足以採信吳男、純純通姦，害娜娜精神飽受痛苦，再加上不軌的兩人通姦行為曝光後，還未能盡快結束不正當關係，娜娜請求他們負損害賠償責任有所憑據，判吳男、純純應連帶賠償25萬元，可上訴。

但吳男、純純不服簡易判決，執意上訴。高雄地方法院合議庭審理時再指出，一般人若未婚懷孕，自然不希望外人知道，既然其母親已知她有孕，大可由至親當見證人就好，何必讓吳男見證。再者，純純母親若不是篤定純純腹中胎兒的生父是吳男，怎麼可能棄女兒的名節於不顧，擅自對與胎兒毫無關係的吳男有上述對話，甚至還稱，要不要保住胎兒是吳男應做的決定。

合議庭綜合判斷後，認定該該胎兒是純純與吳男的孩子，該二人共同嚴重侵害娜娜配偶法益，原審判決判連帶賠償25萬元並無違誤，判決確定。據悉，娜娜已與吳男離婚，現為前夫、前妻關係。