親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

「玫瑰玫瑰我愛你」原唱姚莉逝世 享耆壽96歲

國民黨內重提「吳郭瑜」整合 郭台銘陣營：有誠意嗎？

腹中胎兒是前男友的？小三媽一句話讓人夫、小三賠定了

2019-07-19 15:42聯合報 記者賴郁薇╱即時報導

高雄市吳姓已婚男疑與同公司女同事爆姦情還有孕，雖兩人一再否認，但女方媽媽曾傳訊息...
高雄市吳姓已婚男疑與同公司女同事爆姦情還有孕，雖兩人一再否認，但女方媽媽曾傳訊息要男方「做決定」，高雄地方法院認定兩人應連帶賠償吳男前妻25萬元確定。示意圖／報系資料照
分享
高雄市吳姓已婚男遭妻子「娜娜」（化名）指控與同公司女同事「純純」（化名）曖昧通姦爆孕事，還帶純純赴診所墮胎，害她精神受苦、請求損害賠償。雖吳男、純純一再否認，還辯說純純腹中胎兒是她前男友的孩子，因想保密才拜託吳見證墮胎手術，但高雄地方法院簡易庭從通聯紀錄判斷，孩子是吳男的，判賠25萬元。吳男、純純不服再上訴，法官認為原判決無不妥，駁回上訴。

原審判決指出，娜娜懷疑吳男出軌，與公司女同事純純通姦，並在前年2月28日帶懷有身孕的純純上診所墮胎。事後，娜娜、吳男與雙方母親約出來談，娜娜劈頭就問，「她懷孕了，確定是你的孩子？」吳男則回應，「我想要一個孩子，我以為你會答應」，才讓娜娜憤怒提告求償。

然而，吳男在簡易庭上堅決否認姦情，稱當時雖在談論是否拿掉孩子，但是在討論與娜娜之前曾有過的孩子。純純則辯說，腹中被拿掉的胎兒是前男友的孩子，因前男友始亂終棄，她才痛心墮胎，但又不想讓親朋好友知道，再三思考後決定請公司內互動頻繁夥伴的吳男見證，在墮胎手術同意書的見證欄位上簽名，以免落人話柄。

純純否認吳男是腹中胎兒生父，但純純的母親曾傳訊息給吳男，直說希望吳能「做明確決定」，如果沒辦法照她說的做，就不要把小孩生下來，「之後的問題我沒辦法去想像也無法幫她承擔」，更對吳男說，「你的決定牽動著我女兒往後的人生」，要吳男決定好之後，告知她一聲。

簡易庭法官又從吳男、娜娜、雙方母親的四人對談中，發現當天話題完全圍繞在「吳男與純純外遇、純純懷孕」，且純純還曾質問，「你跟她還同住一屋簷，你要怎麼處理她？」吳男則回「我需要時間」。

高雄地方法院簡易庭認為，上述言詞足以採信吳男、純純通姦，害娜娜精神飽受痛苦，再加上不軌的兩人通姦行為曝光後，還未能盡快結束不正當關係，娜娜請求他們負損害賠償責任有所憑據，判吳男、純純應連帶賠償25萬元，可上訴。

但吳男、純純不服簡易判決，執意上訴。高雄地方法院合議庭審理時再指出，一般人若未婚懷孕，自然不希望外人知道，既然其母親已知她有孕，大可由至親當見證人就好，何必讓吳男見證。再者，純純母親若不是篤定純純腹中胎兒的生父是吳男，怎麼可能棄女兒的名節於不顧，擅自對與胎兒毫無關係的吳男有上述對話，甚至還稱，要不要保住胎兒是吳男應做的決定。

合議庭綜合判斷後，認定該該胎兒是純純與吳男的孩子，該二人共同嚴重侵害娜娜配偶法益，原審判決判連帶賠償25萬元並無違誤，判決確定。據悉，娜娜已與吳男離婚，現為前夫、前妻關係。

懷孕出軌離婚
對於社會現況你有話說？那就來U值媒告訴我們！

相關新聞

爆料金曲歌王離婚不付扶養費挨告 週刊獲判勝訴免賠

2019-07-19 15:37

一審主任檢察官調二審 北檢雙姝「升」了

2019-07-19 15:03

逸馨園土地爭議 三邦實業不回應

2019-07-19 15:16

立法院前祕書長林錫山判36年 今報到發監

2019-07-19 14:34

掏空200億 孫道存第2度申請假釋又駁回

2019-07-19 12:23

越級處理長庚醫院廢棄物 業者遭基隆地檢署提起公訴

2019-07-19 12:22

全民打詐！北市5至6月警民合作 阻詐金額達1880萬

2019-07-19 12:06

只因和前男友媽有糾紛 她冒名狂訂92家分店披薩

2019-07-19 12:04

2少女允諾賣身換宿 惡男揪兄弟混戰還辯「好心幫忙」

2019-07-19 12:01

周杰倫叔叔揮拳打女鄰居臉頰 法官判他要賠1萬元

2019-07-19 11:32

一票5千賄選 烏來代表會主席簡建成判1年8月

2019-07-19 11:08

偷95元白花油易科罰金3萬元 罹癌男子嫌重獲改判

2019-07-19 11:06

挺同餐廳被教會團體「唱聖歌」 綠黨轉貼挨告免道歉

2019-07-19 10:23

立法院前秘書長林錫山判刑定讞 今報到發監

2019-07-19 10:15

半夜見長髮鄰居辯被嚇到罵「肖查某」 判罰1萬元

2019-07-19 07:37

轉傳蘇貞昌丟筆影片 顏正義恐遭刑事局約談

2019-07-19 07:24

浩鼎案判申誡 翁啟惠提再審被駁回

2019-07-19 01:19

轉傳蘇揆摔筆影片 刑事局將約談顏正義

2019-07-19 00:47

司改會：警方指揮鏈有權者 躲在背後卸責

2019-07-19 00:32

看問題／追責太陽花員警施暴 法官建議逾分際？

2019-07-19 00:24

「兩面不是人」基層警： 太陽花或反年改 都依法行政

2019-07-19 00:07

驅離「太陽花」 前北市警局長黃昇勇無罪

2019-07-18 23:55

影╱男子不爽警察攔查 竟狂毆將他暴打到腦震盪

2019-07-18 19:49

臉書「喊」斬首韓國瑜 男不起訴處分

2019-07-18 19:29

機車違規右轉被撞後座女子亡 法官以猝不及防判撞人者免賠

2019-07-18 18:29

司改會批黃昇勇無罪是平庸的邪惡 葉毓蘭：誰邪惡？

2019-07-18 17:53

不想讓洋老公知道年紀 70歲婦護照竟「回春16歲」

2019-07-18 17:44

重查太陽花施暴員警 基層警嘆：難道只有挨打的分？

2019-07-18 17:17

竊車失風撞死車主 他被判刑13年、賠851萬元

2019-07-18 16:35

大法庭上路至今有9件聲請案 頂新魏應充劣油案最受關注

2019-07-18 15:31

「讓票」只開韓國瑜贏 高雄市長選舉賭盤首宗宣判

2019-07-18 15:29

發DM老翁拿走麥當勞外雨傘 2百元雨傘挨罰5千

2019-07-18 15:24

火車內亮刀喊「要當鄭捷」男子遭起訴

2019-07-18 14:45

翁啟惠涉浩鼎案被判申誡 提再審敗訴

2019-07-18 14:32

嗆警5字髒話 保全被罰「一個字3千元」

2019-07-18 14:23

男騎車拖狗吐血熱衰竭死 動保處：可處二年以下徒刑

2019-07-18 14:18

太陽花黃昇勇無罪 司改會：忽視平庸的邪惡

2019-07-18 13:19

地板有水？投宿汽車旅館摔傷告業者 檢方不起訴

2019-07-18 12:31

他涉竊案終獲無罪平反 人卻在監恐再關10幾年

2019-07-18 12:29
看更多

熱門文章

新竹6歲男童突衝出馬路遭車撞 搶救10天仍不治

2019-07-19 11:16

農會女員工才剛聲請保護令 隔天被同居男友狙殺身亡

2019-07-18 16:10

引進控制泰女來台賣淫 苗警治平專案檢肅10人到案

2019-07-18 17:18

他用「血鉛筆」3週調薪7次 網友直呼「求團購！」

2019-07-18 20:57

影╱男子不爽警察攔查 竟狂毆將他暴打到腦震盪

2019-07-18 19:49

重查太陽花施暴員警 基層警嘆：難道只有挨打的分？

2019-07-18 17:17

買3台超跑犒賞自己 照片曝光後網友笑：有股淡淡哀傷

2019-07-19 13:49

警察暴露檢舉人個資？ 這張製單資料讓網友笑翻

2019-07-18 16:53

17歲少女猝死摩鐵 高大成依外傷推論：生前恐遭施暴

2019-07-19 11:27

轉傳蘇貞昌丟筆影片 顏正義恐遭刑事局約談

2019-07-19 07:24

吃辦桌遇暴雨積水 她直呼「是真的流水席了」

2019-07-19 12:09

機車違規右轉被撞後座女子亡 法官以猝不及防判撞人者免賠

2019-07-18 18:29

網聊3個月約見面 留美型男變禿頭大叔

2019-07-18 19:28

剩800元怎撐到下個月？他找到6種草可吃 網友獻策度難關

2019-07-19 13:19

8個月大女嬰掉落2公尺深駐車坑 台南警消動員救人

2019-07-18 21:26

不想讓洋老公知道年紀 70歲婦護照竟「回春16歲」

2019-07-18 17:44

驅離「太陽花」 前北市警局長黃昇勇無罪

2019-07-18 23:55

看問題／追責太陽花員警施暴 法官建議逾分際？

2019-07-19 00:24

開店驚見西瓜刀以為兇殺案 警調監視器兇手竟是牠

2019-07-19 12:04

司改會批黃昇勇無罪是平庸的邪惡 葉毓蘭：誰邪惡？

2019-07-18 17:53

影／79歲老婦疑晨運出門 遭2機車先後撞擊身亡

2019-07-19 14:36

轉傳蘇揆摔筆影片 刑事局將約談顏正義

2019-07-19 00:47

半夜見長髮鄰居辯被嚇到罵「肖查某」 判罰1萬元

2019-07-19 07:37

老翁要去墓園找誰？ 小黃司機熱心通報救命

2019-07-19 12:27

北市婦久病輕生 看護見拖鞋淚崩

2019-07-18 16:36

她要求分手 剛聲請保護令 同居人下殺手

2019-07-19 00:59

立法院前秘書長林錫山判刑定讞 今報到發監

2019-07-19 10:15

合法電子遊藝場暗藏賭盤 賭客認帳、老闆全盤否認

2019-07-18 21:01

影／圖書館內婦拉椅子太大聲 他舉椅作勢攻擊

2019-07-19 11:46

她經過超市想進去買飲料 一看招牌忍不住爆粗口

2019-07-19 15:15

女大生參觀八里垃圾掩埋場 3人被鹼性粉末傷眼送醫

2019-07-18 16:31

臉書「喊」斬首韓國瑜 男不起訴處分

2019-07-18 19:29

只因和前男友媽有糾紛 她冒名狂訂92家分店披薩

2019-07-19 12:04

新北警大掃黑 逮竹聯、四海幫、天道盟21人

2019-07-19 14:49

掏空200億 孫道存第2度申請假釋又駁回

2019-07-19 12:23

2少女允諾賣身換宿 惡男揪兄弟混戰還辯「好心幫忙」

2019-07-19 12:01

宅急「騙」 詐團傳簡訊竊電子錢包

2019-07-19 01:04

「先生親戚來電借錢應急」 婦人5000元美金差點飛了

2019-07-18 16:02

越級處理長庚醫院廢棄物 業者遭基隆地檢署提起公訴

2019-07-19 12:22

「阿嬤吃荔枝噎到！」 台南消防員施救挽回一命

2019-07-18 16:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top