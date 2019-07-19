一審主任檢察官調二審 北檢雙姝「升」了

2019-07-19 15:03 聯合報 記者 聯合報 記者 王聖藜 ╱即時報導



圖為法務部。記者王聖藜/攝影 分享 facebook 法務部檢察官人事審議委員會今天通過2019年一審檢察官輪調二審檢察官名單，由法務部長蔡清祥追認後生效，確定調二審的有法務部國兩司副司長孟玉梅、台北地檢署襄閱主任檢察官陳佳秀、主任檢察官陳淑雲等12人，人事案8月28日生效。

調升二審的檢察官、期別分別是孟玉梅(32期)、李豫雙(34期)、柯怡伶(36期)、陳佳秀(37期)、何嘉仁(37期)、吳廣莉(37期)、陳淑雲(38期)、蕭方舟(38期)、謝宗甫(38期)、陳孟黎(38期)、黃裕峰(39期)、古慧珍(39期)。

12人中，李豫雙、陳佳秀、陳淑雲、蕭方舟4人都在台北地檢署服務，陳佳秀是北檢首位女性襄閱主任檢察官，陳淑雲是北檢查緝黑金專組忠組首位女性主任檢察官，她們偵查無數大案，號稱「北檢雙姝」。

檢審會今天也討論一審檢察官升一主任檢察官名單，入圍者的服務機關、姓名，分別是台北地檢署的曾揚嶺、周芳怡、郭進昌、黃育仁、李彥霖；士林地檢署的王碩志、周芝君；新北地檢署的鄭淑壬、陳建良、楊景舜、曾開源；桃園地檢署的吳靜怡、李家豪、黃瑞盛；苗栗地檢署的劉偉誠。

台中地檢署的林芬芳、李俊毅、黃嘉生、林依成；彰化地檢署的莊佳瑋、高如應；雲林地檢署的吳文城；嘉義地檢署的江金星；台南地檢署的陳竹君、黃銘瑩；高雄地檢署的陳彥竹、董秀菁、陳建州、魏豪勇；橋頭地檢署的李奇哲；屏東地檢署的陳妍萩；宜蘭地檢署的陳怡龍，基隆地檢署的張志明。

一審檢察官調升一審主任檢察官人事案，今天尚未決定，檢審會預計在8月2日再開會討論，屆時會選出24名一審主任檢察官。