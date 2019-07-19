長庚醫院洗腎藥袋清除委錯人 基隆地檢署起訴業者

2019-07-19 12:22 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



位於基隆市大武崙工業區的某科技公司張姓負責人，明知該公司的營業項目為事業廢棄物的再回收利用，範圍僅包含事業產生的廢塑膠，卻越級處理長庚桃園，基隆，台北長庚紀念醫院及長青護理之家，洗腎血液透析使用後，內含有未排空的重碳酸鹽粉劑藥袋，為D類廢塑膠混合物，保安警察第七總隊第三大隊獲報，去年6月26日持搜索票前往搜索，扣得含重酸鹽粉劑的藥袋，基隆地檢署將張姓負責人提起公訴。

起訴書指出，張姓負責人明知長庚財團法人北院區（桃園，基隆，台北長庚紀念醫院及長青護理之家）欲回收的藥袋，是各該醫院洗腎血液透析使用後，內含有未排空的重碳酸鹽粉劑藥袋，為D類廢塑膠混合物，非屬該公司持有的R公告再利用廢塑膠。

該科技公司竟先後在105年12月，106年1月，2月，以回收R-0102廢塑膠名義，及每公斤10元代價，與長庚北院區桃園長庚，基隆長庚，台北長庚及長青護理之家，簽立事業廢棄物處理合約。

劉，蔡，吳，洪及劉均為受雇於該院區，且領有甲級廢棄物清除處理證照人員，明知該科技公司未取得D 類廢塑膠混合物清除處理之許可文件，仍由該科技公司自106年元旦起到107年6月止，先後多次到上述醫院回收含重碳酸鹽粉齊的藥袋，並進行再利用處理。

張姓負責人106年6月上任，也知道該公司未取得D類廢塑膠混合物清除處理之許可文件，仍持續執行與醫院的事業廢棄物處理合約，此事經警政署保安警察第七總隊第三大隊，去年6月26日持搜索票前往該科技公司搜索，扣得含重酸鹽粉劑的藥袋後，移送基隆地檢署偵辦。

基隆地檢署指出，張姓負責人違反廢棄物清理法第46 條第4款，未依廢棄物清理法規定，領有廢棄物清除處理許可文件，從事廢棄物清除，處理罪嫌，將他提起公訴。