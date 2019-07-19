2少女允諾賣身換宿 惡男揪兄弟混戰還辯「好心幫忙」

2019-07-19 12:01 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



屏東縣安置機構中的未成年少女「曉雨」、「雲雲」（化名）密謀脫逃，但擔心無處可住，鋌而走險想「賣身換宿」，透過交友軟體BEETALK與劉姓網友約定以性行為當作住宿對價，劉男還揪換帖兄弟一起來；當晚，2男2女大混戰。不久，2名少女再回到安置機構，社工察覺異狀追問後報警，沒想到劉男矢口否認，還辯「好意幫忙」，2惡男分別遭橋頭地方法院依害性自主罪，判處有期徒刑1年1月、6個月。

曉雨、雲雲前年11月22日計畫從安置機構逃離，當時兩人年僅15、16歲，苦苦想不到脫逃後何去何從，曉雨竟透過BEETALK，聯繫上劉姓網友，約定「願意用身體換住的地方」，談妥後，曉雨再轉達雲雲。當晚，曉雨、雲雲火速逃離安置機構，搭上劉男座車，到劉男換帖兄弟的住處。

劉男先後與曉雨、雲雲合意性交，隨後，劉男換帖兄弟也返家，見狀也與雲雲發生性關係。劉男更得寸進尺，竟要求雙方「交換伴侶」。完事後，劉男載曉雨、雲雲吃麥當勞，隔天再開車送她們回安置機構。

曉雨、雲雲回到安置機構後，社工發覺有異狀，頻頻追問，少女才供出「賣身換宿」，社工趕忙報警處裡。劉男及其換帖兄弟紛紛到案，劉男矢口否認與少女相約「以性交換取住宿」，辯稱只是因少女請他幫忙找住所，「出於好意幫忙」，並未發生性行為，但其友人則坦承與少女發生性行為。

但曉雨供稱，與劉男透過軟體通訊時，就有請他提供住宿，「我們可以跟他發生性行為」，劉男才因此答應。合議庭審理認定，少女供詞案情明確可信，劉男辯詞與其友人證詞兜不攏，判斷劉男所述是卸責之詞，其行為恐已侵害少女身心健全發展。