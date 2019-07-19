批綠委縱容A錢助理 民進黨前黨務主管莊嚴判刑6個月

2019-07-19 11:49 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



民進黨中央黨部前組織部副主任莊嚴4年前到台北地檢署發新聞稿，於選舉期間指稱同黨前立委吳宜臻縱容助理黃祥祺向建商、企業人士討活動費和公關費，被吳、黃一狀告上法院。一、二審均依違反選罷法散布謠言罪判他6月徒刑，得易科發金，最高法院駁回上訴定讞。

莊嚴2015年12月28日上午近11時許，到台北地檢署按鈴告發吳宜臻，認為她縱容助理A錢，並發給採訪記者以「綠委縱容A錢助理，三進國會偽造公文」為標題的新聞稿，內容提及吳宜臻縱容黃祥祺向冠軍建設討250萬元活動費，向某企業人士討40萬元公關費的謠言。

吳宜臻當時競選第9屆立委，她和黃祥祺認為莊嚴散播不實謠言，提起刑事訴訟。莊嚴否認犯行，供稱他是引述PTT（批踢踢實業坊）的文章，且有和吳宜臻競選幹部求證，他已經盡到求證責任。