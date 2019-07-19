批綠委縱容A錢助理 民進黨前黨務主管莊嚴判刑6個月
民進黨中央黨部前組織部副主任莊嚴4年前到台北地檢署發新聞稿，於選舉期間指稱同黨前立委吳宜臻縱容助理黃祥祺向建商、企業人士討活動費和公關費，被吳、黃一狀告上法院。一、二審均依違反選罷法散布謠言罪判他6月徒刑，得易科發金，最高法院駁回上訴定讞。
莊嚴2015年12月28日上午近11時許，到台北地檢署按鈴告發吳宜臻，認為她縱容助理A錢，並發給採訪記者以「綠委縱容A錢助理，三進國會偽造公文」為標題的新聞稿，內容提及吳宜臻縱容黃祥祺向冠軍建設討250萬元活動費，向某企業人士討40萬元公關費的謠言。
吳宜臻當時競選第9屆立委，她和黃祥祺認為莊嚴散播不實謠言，提起刑事訴訟。莊嚴否認犯行，供稱他是引述PTT（批踢踢實業坊）的文章，且有和吳宜臻競選幹部求證，他已經盡到求證責任。
法官認為，PTT文章並未提到建商和黃祥祺的名稱，也未提到討公關費一事，且PTT匿名刊登文章，難以分辨消息真假，可信度不高；而莊嚴應有較高的查證義務，卻沒有查證並散布謠言，加上案發時間和選舉時間相距時間短，若莊嚴沒有影響選民投票意向，何必自備新聞稿供記者採訪。一、二審均依違反選罷法散布謠言罪判刑6月徒刑，可易科罰金，最高法院駁回上訴，全案定讞。
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