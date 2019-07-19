周杰倫叔叔揮拳打女鄰居臉頰 法官判他要賠1萬元

2019-07-19 11:32 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



藝人周杰倫親叔叔周耀義去年不滿許姓女鄰居亂按電梯，一時氣憤動手打許女耳光，導致許女左臉頰、上唇挫傷，他被依傷害罪判4月徒刑，得易科罰金12萬元定讞；民事部分，許女向他求償16萬元精神慰撫金，台北地方法院今天宣判，判周耀義應賠償1萬元，可上訴。

周耀義曾為討管理費被控毆打陳姓女住戶，罵陳女是「狗」；他在案件審理期間，又與同樓層的許女發生衝突，他2018年7月13日晚間近8時不滿許女亂按電梯，先在樓梯口用身體擋著許女的去路，不讓許女離開，並動手揮拳毆打許女的臉頰，導致許女受傷。

周耀義坦承犯行，去年10月被檢察官起訴，並聲請簡易判決，法官審理認定周涉案事證明確，依傷害罪判處他4月，得易科罰金12萬元，周耀義認為判刑過重，提起上訴，台北地院二審審理認為，前審認事用法及量刑均無不當，駁回上訴確定。