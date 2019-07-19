台南警局長明升暗降？議員質疑政治黑手介入警政人事

2019-07-19 11:06 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



臺南市警察局長黃宗仁回鍋警政署副署長職缺，臺南市議員林燕祝質疑，此次調整恐怕是因為選舉恩怨引來對黃「秋後算帳、明升暗降，政治黑手介入警政人事，士氣如何提升」。

林燕祝質疑，此次職務調整其實是明升暗降，因為早有傳聞，是因為去年1124選舉有樁腳被查到涉及賄選的地方民代候選人，事後傳出某政治派系對此事不滿，進而點名警察局長來秋後算帳。

她說，從警察人事調整名單也可以發現，桃園市調整對比臺南市的人事名單，「很明顯的相對好很多」，不難想像是否執政黨在桃園市選得比臺南市好，以及在永康區選情表現不佳，因此永康分局長只調陞保五主秘，桃園分局長直陞苗栗縣警局局長。

林燕祝表示，當權者如果在警政專業表現上做評判時，卻以政治恩怨來處理人事，不以查賄行政中立來表彰，若這不叫秋後算帳，那什麼才叫秋後算帳？更何況是這些表現這麼優秀的警政領導人才，竟然因為政治因素而無法繼續留在臺南服務，也沒得到相對公平的晉升待遇。