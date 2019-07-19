偷95元白花油易科罰金3萬元 罹癌男子嫌重獲改判

2019-07-19 11:06 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



潘姓男子有恐嚇取財等前科，去年10月、11月間兩度到台南市北區同一間超商偷95元的萬應白花油，未結帳即離開超商，警方調閱監視器循線查獲，一審兩案各處拘役30日，應執行40日徒刑，他嫌刑度太重上訴，稱罹癌且與超商和解，如入監服刑，社會局將暫停中低收入戶補助，二審認如易科罰金，每案應繳交3萬元，與其竊得財物95元相較之下，兩者相差約315倍，且潘與超商已和解及斟酌罹癌，改判應執行20日定讞。

台南地院合議庭審酌，潘恣意竊取他人財物，動機及行為均可議，且有竊盜、行賄、恐嚇、搶奪等素行，惟考量潘領有低收入戶證明，罹患有肝上皮細胞癌（肝細胞癌），且坦承犯行，而他竊取的萬應白花油每罐價值95元，已與店家達成和解，並賠償500元，減少其損失。

又斟酌潘兩次竊盜手法相似，但被告於第一次竊取萬應白花油後，竟食髓知味，再度為第二次竊取萬應白花油，兩者量刑應予不同評

價。合議庭撤銷原判決，認潘犯竊盜罪，累犯，處拘役10日；又犯竊盜罪，累犯，處拘役15日。應執行拘役20日，可易科罰金。

然而，辯護律師主張，希望依據刑法第61條規定情節輕微，顯可憫恕，予以免刑，避免潘入監服刑後，中低收入戶的補助款被取消。