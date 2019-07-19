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挺同餐廳被教會團體「唱聖歌」 綠黨轉貼挨告免道歉

2019-07-19 10:23聯合報 記者林孟潔╱即時報導

綠黨去年在臉書粉絲專頁轉貼網友的文章，內容提及花蓮縣教會團體「台灣揚帆協會」到挺同志的餐廳唱聖歌，欲強拿葉姓老闆娘的手機刪除貼文。綠黨轉貼文章也表明「神還愛世人嗎？可以不要再迫害對同志友善的人」、「這不是霸凌那是什麼」等語。揚帆協會不滿提告，要求綠黨刪除貼文，並登報道歉，台北地方法院認為，原始貼文並非虛偽不實，綠黨轉貼評論也未具不法性，加上同性婚姻議題與重要公益事項相關，因此認定揚帆協會請求無理由，判綠黨勝訴免道歉，可上訴。

揚帆協會提告主張，協會是花蓮縣壽豐鄉當地的非營利團體，前年12月24日帶課輔班孩童沿街報佳音，也到「葉子廚房」餐廳停留，當時葉姓老闆娘並無不歡迎的意思，在場顧客也微笑歡迎。未料，綠黨轉貼網友的3則貼文，引來網友負面留言、評論，導致協會名譽嚴重受損，旗下的「愛風餐廳」也遭受花蓮當地民眾抵制，營收受損，要求綠黨刪除轉貼貼文，並在聯合報等5家報紙登報道歉、臉書粉絲專頁刊登道歉啟事。

綠黨抗辯指出，去年10月透過新聞媒體得知揚帆協會和葉子廚房間的事情，而開始轉貼網友文章，且3則貼文均清楚描述事實經過，並無虛構之處，綠黨在轉貼文章前已經盡能力求證；綠黨去年11月24日公投前轉貼文章，加註字語均涉及婚姻平權議題，而婚姻平權概念在社會大眾仍非主流價值，同志屬少數團體，可以認定婚姻平權議題與公共利益有關，受到言論自由保障。

法官認為，無論3則原始貼文或是綠黨轉貼的內容，均有事實陳述和意見表達的性質；另有葉姓老闆娘作證指出，「揚帆協會應該都持反對同志立場」、「他們要我拿手機出來幫我刪除」、「活到這個年紀，從來沒有被人這樣對待」、「揚帆協會因為我支持同志，曾在我家門口唱聖歌」、「這一定會造成我心理壓力」等語。

判決指出，綠黨轉貼的3篇文章均沒有虛偽不實、惡意捏造無中生有，或刻意誤導社會大眾，加上案件有經媒體記者電訪查證，社群媒體也廣泛討論，認定綠黨轉貼文章已盡合理查證義務。

另外，法官認定，同性婚姻議題和重要公益事項相關，屬於可受公評之事項，而綠黨轉貼文章後，註記「打著基督之名，行歧視壓迫之實，這不是罷領那是什麼？」、「可以不要再迫害對同志友善的人」等語，相關的意見表達也未具不法性，因此認定揚帆協會請求道歉、移除貼文等無理由。

示意圖／本報資料照片
示意圖／本報資料照片
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