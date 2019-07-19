立法院前秘書長林錫山判刑定讞 今報到發監

2019-07-19 10:15 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



立法院前祕書長林錫山涉犯貪汙等11罪有罪確定，累計判刑36年，待定執行刑須入監服刑；林今上午10點赴台北地檢署執行科報到發監。

林錫山收受廠商網遠科技賄款，再以洩漏標案、綁標等方式，助網遠科技取得立法院資訊系統採購案，另查獲2.4億元來源不明財產。最高法院撤銷「憑證更新案」收賄300萬元的部分，發回高院更審，另依7個不違背職務收賄罪、財產來源不明罪、2個洗錢罪，共判刑36年，再由檢方聲請定應執行刑。

檢方指控，林錫山自2012年至2015年間，利用祕書長可決定資訊處採購案的職權，分8次向網遠科技負責人李保承收取共3950萬元回扣，且收錢地點多選在林的立院辦公室旁會議室，還有一次約在北上高鐵車廂內收錢。

為助網遠取得標案，林透過資訊處長陳露生、親信陳亮吟等人探詢網遠意見，量身打造標案，或以洩漏招標規格等綁標方式，助網遠取得24件資訊系統標案，總金額2億餘元。

其中一件「民意匯流」資訊系統案因網遠沒得標，網遠要求廢標。陳的部屬、高級分析師田志文多次質疑標案處置不對，遭降調立院台中辦公室，事情因而曝光。

一審時，林僅承認刑度低的不違背職務收賄罪，法院認為他長年任立法院秘書長，位居要職，應奉公守法、廉潔自守，卻在採購案中收回扣，敗壞官箴，不僅影響正當廠商參與標案的意願，立法院資訊採購的品質也令人憂慮，重創公務員形象，依違背職務收賄、財產來源不明等罪判16年徒刑，褫奪公權6年。

二審高院改認定林收賄金額為2800萬元，依不違背職務收賄罪、財產來源不明罪及洗錢罪，改判他15年徒刑，褫奪公權5年。林和檢方均不服，提上訴。

7月11日，最高法院判決其中大部分罪行都如二審，但原判決針對「憑證更新案」對林錫山、陳露生有利證據調查未盡，認定稍嫌速斷，因此撤銷此部分，發回更審。