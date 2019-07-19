半夜見長髮鄰居辯被嚇到罵「肖查某」 判罰1萬元

2019-07-19 07:37 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



社區大樓住戶吳婦不滿鄰居蔡婦的寵物狗吠叫，以「肖查某」辱罵蔡，蔡深夜聽到頂樓有聲響前往查看，又被罵「肖查某」，請求損害賠償，吳婦辯稱半夜看到蔡蓄長髮、著長睡衣，由頂樓樓梯間冒出來，她被嚇得魂飛魄散，自然說不出好話，台中地院判決吳婦賠償蔡婦1萬元。可上訴二審。

蔡婦指出，她與吳婦為同一社區同一樓層住戶，吳不滿她所飼養的寵物吠叫，去年3月22日下午，在大樓6樓住處走廊上，與她發生口角，竟在走廊上辱罵她「肖查某」。

去年3月31日凌晨，吳婦在大樓頂樓活動，蔡聽聞頂樓有異聲遂前往查看，吳見她上來頂樓，又罵她「肖查某」。蔡婦遂控告吳婦妨害名譽罪，一審法官依公然侮辱罪將吳婦判處罰金新台幣7000元。蔡婦也請求民事損害賠償。

吳婦辯稱去年3月22日中午她與孫女正在午休，蔡婦飼養的狗狂叫，妨礙公共安寧，先前她也曾婉轉告知，對方不僅沒改善，還變本加厲，只要電梯到6樓「噹」一聲，狗兒們齊奔到門口，雖在其門內，但樓梯間狹窄，也等同在她腳邊嘶吼。

她過去按門鈴，蔡婦之子來應門，並向她說對不起，她正要離開時，蔡婦突然返家，並大喊：「我要告你！」「我要叫警察！」等語，她出於本能的反射話語，才會說那麼不好的話。

吳婦又說，去年3月31日為農曆15日，因她喜愛攝影，起個大早在頂樓走動拍照。蔡婦蓄長髮、著長睡衣，由頂樓樓梯間冒出來，她被嚇得魂飛魄散，自然說不出好話，且她當時躁鬱嚴重，也不知自己說了什麼，更不記得罵了蔡。