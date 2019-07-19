轉傳蘇貞昌丟筆影片 顏正義恐遭刑事局約談

2019-07-19 07:24 聯合報 記者 聯合報 記者 張宏業 ╱即時報導



行政院長蘇貞昌日前到屏東參加一場告別式，簽到後丟擲筆的影片遭盜用引發爭議，調查局高雄市調查處前副處長顏正義，因轉傳影片遭火速拔官調職。聯合報系資料照／翻攝自謝姓網友臉書 分享 facebook

調查局高雄市調查處前副處長顏正義轉傳行政院長蘇貞昌摔筆影片遭火速拔官調職，甚至記大過處分，原以為事件就此落幕，但據可靠消息指出，刑事局最快今天可能會約談顏正義到案，釐清轉發不實丟筆影片、同婚立法圖片是否違反社維法，基層調查官痛批「根本是政治追殺」。

顏正義在「展抱18期」群組轉傳蘇揆摔筆影片，遭人截圖流出後，又爆出轉傳同婚立法圖片，最後丟官調職，調查局內不少人認定是自家人所為。據了解，有人懷疑將群組對話截圖流出的人，可能性最高的是同為調查班18期、高雄處前三民站主任陳導民。

記者向顏正義查證是否懷疑陳導民截圖外流對話？顏正義說「這個人是誰，我想局裡的同仁大家心裡都有數。」對於被決議記大過處分有何感想，他感嘆說「逆來順受、坦然面對。」

目前擔任高雄市議會副秘書長的陳導民，昨天深夜接受記者訪問時表示，他到高雄市議會4 年半來都沒有和之前調查處的同仁往來，這些跟他沒有關係，他更沒有在什麼群組裡。

知情人士指稱，陳導民確實曾在「展抱18期」群組裡，但最近已退出。

陳導民是調查班18期最早派站主任的人，與總統府前副祕書長陳哲男是親戚；2005年三合一大選時，高雄處偵辦高捷弊案，追查陳哲男有無接受廠商招待出國，協助華磐取得泰勞管理合約，但案件偵辦期間，多次發生偵辦進度及調查內容與前立委邱毅爆料「同步播出」，遭質疑有深喉嚨洩密。

時任調查局長葉盛茂下令南機站另案偵辦高捷洩密案，詎料，南機站原本要查邱毅的深喉嚨，卻意外發現陳導民多次用他人電話向陳哲男及華磐公司副總經理王彩碧洩密，當時調查局對陳導民記兩小過，調離非主管職。

對比當年陳導民洩密只記兩小過，顏正義轉傳影片群組卻遭記大過，不少基層調查官替顏正義抱屈說，拔官、記大過，這符合比例原則嗎？洩密的好像都沒這麼嚴重。

調查局前天說明，顏正義轉傳「蘇院長簽名」影片訊息至「展抱18期」群組，另轉傳「同婚立法」圖片到高雄處「偶突發」群組，其中「展抱18期」群組可辨明是調查局人員交誼群組；高雄處「偶突發」群組，更是對組長以上幹部轉達政令、業務指示工作群組。