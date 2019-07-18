機車違規右轉被撞後座女子亡 法官以猝不及防判撞人者免賠

2019-07-18 18:29 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瑞杰 ╱即時報導



基隆市楊姓男子騎機車與違規右轉的陳男機車相撞，陳車後載女乘客傷重死亡。死者父母訴請楊男賠償精神慰撫金200萬元、喪葬費20萬多元。楊男答辯無肇事責任，對方求償無理。法官審理後，認定楊男猝不及防無法迴避，無過失責任，判決免賠。

至於騎車搭載死者的陳姓男子，一審被依過失致死罪判刑6月。死者父母對陳提出刑事附帶民事訴訟損害賠償，由基隆地院審理中。

死者父母提告指出，去年5月17日下午3點半多，陳男騎機車在基隆市南榮路，未打方向燈右轉南新街時，同向騎車的楊男蓄意加速蛇行，撞上陳男機車，造成女兒傷重不治。楊男超速與女兒死亡有因果關係，夫妻各求償精神慰撫金100萬元，另要求給付喪葬費20萬5630元。

楊男答辯，本件車禍肇事責任經台北區監理所鑑定、交通部公路總局覆議均認他無肇事因素，並獲檢察官不起訴處分，證明他無過失責任，原告請求無理由。

法官檢視車禍現場畫面，車禍發生前南榮路號誌為綠燈，陳騎在左方靠近車道內側，楊騎在陳右後側併行。兩車先後經過路口停止線時，陳車未打方向燈向右轉彎，擋在楊車前方。楊車車頭撞上陳車身右側後，楊車倒地，陳車略有不穩，未倒地，但死者摔下車受傷。

台北區監理所基宜區車輛行車事故鑑定會鑑定事故原因，陳車右轉彎未打方向燈，且未注意右側來車併行安全間隔，為肇事原因。楊車煞閃不及，無肇事因素。

公路總局車輛行車事故鑑定覆議會覆議，依肇事地速限50公里計算，反應距離約為22公尺（反應時間1.6秒），煞車距離約為14公尺（煞車時間2.02秒），總煞停距離約為36公尺（總煞停時間為3. 62秒）。陳車驟然右轉時，兩車相距約5 公尺，即使楊未超速也難以防範，應無肇事因素。