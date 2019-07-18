司改會批黃昇勇無罪是平庸的邪惡 葉毓蘭：誰邪惡？

警大退休教授葉毓蘭。本報資料照片 分享 facebook 2014年「太陽花」學運323政院驅離事件，前立委周倪安自訴台北市警察局前局長黃昇勇殺人未遂等，台北地院今判黃無罪。民間司改會表示，義務律師團對此感到遺憾，認為法院判決辜負了自訴人、被害人、台灣社會與海內外尋求自由民主的公民對台灣司法的期待，顯然忽視了平庸的邪惡之所以孳生，正是藉由科層體制下縝密的分工、冗長的流程，使分工稀釋個人自主判斷的責任感，讓一群再平庸不過的人，成就如國家暴力這樣巨大的邪惡。

警大退休教授葉毓蘭在臉書貼出網友在聯合新聞網上的留言，以表心跡：

民間司改會，該稱你們平庸好，還是不平庸好呢？你們幫警察扣了一個好大的帽子喔：【讓一群再平庸不過的人，成就如國家暴力這樣巨大的邪惡】，這頂帽子你們自己留著戴吧!

你們的太陽花義務律師團，現在有金管會主委、黨產會主委、會彈劾不聽話的法官&檢察官&警察的監察委員，你們的勢力比明朝的東廠錦衣衛還大，還大言夸夸的談平庸的邪惡，要不要進行個全民調，讓人民來評斷是誰比較邪惡？！看看人民對司法的信任有多低吧，虧你們還好意思佔著司改的茅坑！