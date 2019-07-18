司改會批黃昇勇無罪是平庸的邪惡 葉毓蘭：誰邪惡？
2014年「太陽花」學運323政院驅離事件，前立委周倪安自訴台北市警察局前局長黃昇勇殺人未遂等，台北地院今判黃無罪。民間司改會表示，義務律師團對此感到遺憾，認為法院判決辜負了自訴人、被害人、台灣社會與海內外尋求自由民主的公民對台灣司法的期待，顯然忽視了平庸的邪惡之所以孳生，正是藉由科層體制下縝密的分工、冗長的流程，使分工稀釋個人自主判斷的責任感，讓一群再平庸不過的人，成就如國家暴力這樣巨大的邪惡。
警大退休教授葉毓蘭在臉書貼出網友在聯合新聞網上的留言，以表心跡：
【我在世界上公認最民主的國家，美國，住了三十五年，我看到的美國警察，如何執行公權力，如果像太陽花一樣，攻擊公署，破壞公共設施，美國警察不只會打人，是會開槍的，所以美國才能一直保持著民主自由和穩定，什麼是民主，就是要守法，如果民進黨願意，可以修法，任何團體不滿政府，都可以攻入公署，警察不得阻止，那也是民主，因為現在民進黨受人民所託，佔有多數的立法席次。但是在沒修法之前，警察就必需盡一切努力，執行公權力，如果不幸有人受傷或失去生命，也沒辦法，而且任何人攻擊警察，必須嚴處，並且加重刑罰，這樣才能維持真正的民主和自由。】
民間司改會，該稱你們平庸好，還是不平庸好呢？你們幫警察扣了一個好大的帽子喔：【讓一群再平庸不過的人，成就如國家暴力這樣巨大的邪惡】，這頂帽子你們自己留著戴吧!
你們的太陽花義務律師團，現在有金管會主委、黨產會主委、會彈劾不聽話的法官&檢察官&警察的監察委員，你們的勢力比明朝的東廠錦衣衛還大，還大言夸夸的談平庸的邪惡，要不要進行個全民調，讓人民來評斷是誰比較邪惡？！看看人民對司法的信任有多低吧，虧你們還好意思佔著司改的茅坑！
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