不想讓洋老公知道年紀 70歲婦護照竟「回春16歲」

2019-07-18 17:44 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



70歲林婦不想讓老公知道她實際年齡，取得的美國護照上竟回春16歲剩下54歲。圖／報系資料照 分享 facebook 70歲林姓婦人不想讓美國籍的老公知道她實際年齡，婚後取得美國公民身分，向當地政府謊報出生日期，拿到的美國護照上竟僅有54歲，直到今年初進出桃園機場被察覺「回春16歲」，她才坦承自認西方人看不太出東方人年紀，檢方認定林涉犯入出國及移民法，考量她坦承無前科予以緩起訴。

據了解，林婦雖已高齡70歲，但注重外表、打扮時髦，看起來確實比實際來的年輕；檢警調查，林今年1月7日從桃園機場入境，過海關時拿美國護照給移民署人員查驗，當時官員疏於發現上面出生年月與她實際年紀不符，就同意讓她入境。

直到同月30日，林改拿中華民國護照要出境時，海關比對她2本護照發現有差異，透過生物特徵辨識系統比對下才發現，當時她拿的美國護照年紀與實際不符，林也當場坦承自己是70歲，而非美國護照上記載的54歲，隨即被移民署國境事務大隊移送偵辦。

檢方訊時，林婦供稱美國護照上除了年紀外，其他的資料都是真實的，因為當初不想讓先生自己實際年齡，認為西方人比較看不出東方人年紀，所以才經由大陸仲介購買大陸護照，再和老公結婚取得美國公民身分。

檢方引用最高法院100年度台上字第3492號判例，被告其護照上年籍資料不實在，內容並非真正，通關時雖未被我國查驗之公務員察覺而准許其入境，但查驗人所許可的對象，是針對護照上記載之人別，而非實際持有護照入境的人。

另外，林所持的「美國護照」確實是出自美國政府製作，雖「內容」記載有所不實，但無其他證去顯示為偽造，涉犯入出國及移民法，但檢察官考量，林案發後坦承自白、深表悔悟，過去也無不良前科，予以緩起訴處分，為期1年內得參加法治教育1場。