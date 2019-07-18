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大法庭上路至今有9件聲請案 頂新魏應充劣油案最受關注

2019-07-18 15:31聯合報 記者林孟潔╱即時報導

大法庭制度今年7月4日正式上路，未來將統一法律見解。據了解，至今已有9件刑事聲請提案，其中受關注的頂新集團前董事長魏應充捲入劣油案，也在新制度上路首日聲請提案大法庭。

除頂新油品案外，其餘8件聲請案中，最高檢察署聲請2案包括前議員謝明達貪汙案、詐騙集團是否應依組織犯罪條例規定強制工作，另有高雄君鴻酒店被檢方禁止處分被法拍爭議、當事人涉犯偽造文書、毒品、誣告、貪汙等案。

魏應充被控2012年至2014年指示下屬低價購買混充飼料油的油品，精煉成食用油賣給消費者，被依違反食品安全法起訴。他一審獲判無罪，二審逆轉改判他15年徒刑，頂新公司要繳2億5000萬元罰金。

案件上訴最高法院，目前仍在審理中，而在大法庭制度本月4日啟用首日，律師團隨即聲請提案大法庭，仍要由合議庭決定是否有積極奇異或原則重要性，足以影響判決結果，再來准駁聲請案。

頂新提案主張，二審法院就相關證據能力採用的標準，在最高法院先前判決中已存在歧異，對於本案判決結果有重大影響，因此聲請提案大法庭。

頂新認為，有2項重要法律問題需要大法庭釐清，包括外國政府出具函文，何種要件下能與台灣公文書一般，適用傳聞法則之例外，而可以當作認定被告犯罪的證據？其二，檢察官起訴後，未經法院同意境外取證，不符合取證國有關證據調查之程序規定，所得資料能否依據我國刑事訴訟法關於傳聞之例外而取得證據能力？

頂新指出，上述問題是長久以來存在於刑事審判中的癥結，不光頂新油品案，而在眾多刑事案件中也同樣面對法院見解不一的窘況，造成判決結果南轅北轍，期待透過大法庭讓本案回歸法律、證據的理性討論，尤其本案聲請的問題，是普遍性刑事審判制度所面臨的問題，而非僅為頂新案所獨有，期待大法庭能讓有爭議的法律問題獲得充分的辯論，保障人民受公平審判的權利，也為我國司法改革寫下創新的一頁。

魏應充。本報資料照片
魏應充。本報資料照片
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貪汙魏應充詐騙集團
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