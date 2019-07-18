「讓票」只開韓國瑜贏 高雄市長選舉賭盤首宗宣判
去年底大選高雄市長的地下選舉賭盤甚囂塵上，檢警接獲檢舉高雄左營區一間當鋪涉嫌經營選舉賭盤，並以候選人韓國瑜勝選、陳其邁勝選及「韓國瑜讓5萬票」供下注。高雄地院審理後，依犯圖利聚眾賭博罪判當鋪張姓負責人3月徒刑，易科罰金9萬元，不過尚未收取賭金，不予沒收。可上訴。
檢方指控，30歲張姓男子經營當舖，卻於去年10月初起，擔任組頭開選舉賭盤，以高雄市長選舉結果為賭注，開出陳其邁PK（即陳其邁不分票數勝選）、韓國瑜PK（即韓國瑜不分票數勝選）、韓國瑜讓5萬票（即韓國瑜勝選，票數差距5萬票以上）等盤勢，賠率1比1至1比0.9不等；贏者可依賠率計算賭金，輸者賭金全由張拿去。
張姓男子接受賭客來當鋪現場下注，或使用LINE下注，共計14人下注，金額總計約292萬元。高市刑大接獲情資，報請高雄地檢署指揮，並在投票前夕、去年11月21日上午10時13分許前往執行搜索，並扣得32萬9400元現金。
張姓男子遭依賭博罪嫌法辦起訴，其餘賭客14人皆緩起訴。張姓男子承認開地下賭盤並當組頭，法官認定犯行明確，批評他不思循正途賺取財物，竟廣召多人參與賭博行為，有害社會善良秩序及風氣，依犯圖利聚眾賭博罪判3月徒刑。
針對檢警搜索扣得32萬多元，張姓男子辯稱是當鋪的周轉金，而他與賭客約定投票後再結算，賭客下注後他都還沒有實際收賭金，法官認為無法證明賭客已交付賭金或張已有獲利，宣告不予沒收這筆金額。
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