男騎車拖狗吐血熱衰竭死 動保處：可處二年以下徒刑
台南市中華路今天凌晨有一名男子將小狗綁在單車後方，騎車拖著小狗跑，路人發現小狗四肢破皮流血，還跑到吐血趴在地上喘氣，小狗經緊急送往動物醫院救治仍死亡，台南市動保處表示，小狗是因熱衰竭死亡，恐是被拖著跑了很久，飼主已涉及違反動物保護法，可處二年以下有期徒刑或拘役，併科新臺幣20萬元以上200萬元以下罰金。飼主涉及刑事責任，全案由警方移送台南地檢署偵辦。
動保處副處長莊惟超表示，飼主觸犯的是動物保護法第5條第2項第4款及第6條規定，將依動物保護法第25條第1款規定：「違反第5條第2項、第6條或第12條第1項規定，宰殺、故意傷害或使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失。」
事發後，不少網友氣憤跑到派出所指責飼主，飼主辯稱小狗就像他的兒子一樣，他比任何人都難過。但動保處認為，小狗已經死亡，就現有證據來看，飼主觸法很明確。
動保處說，發生時間是凌晨天氣不熱，會造成熱衰竭死亡，恐怕小狗已被拖跑很長時間，令人質疑自己的小狗，怎麼會捨得傷害牠？呼籲飼主絕對不可以用機車或汽車來牽引如果用其他方式遛狗也需要注意狗的身體狀況及體能，狗若有不適，應立即讓狗休息，避免造成狗受傷的情形發生，以維護動物福祉。
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