男騎車拖狗吐血熱衰竭死 動保處：可處二年以下徒刑

2019-07-18 14:18 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



台南市中華路今天凌晨有一名男子將小狗綁在單車後方，騎車拖著小狗跑，路人發現小狗四肢破皮流血，還跑到吐血趴在地上喘氣，小狗經緊急送往動物醫院救治仍死亡，台南市動保處表示，小狗是因熱衰竭死亡，恐是被拖著跑了很久，飼主已涉及違反動物保護法，可處二年以下有期徒刑或拘役，併科新臺幣20萬元以上200萬元以下罰金。飼主涉及刑事責任，全案由警方移送台南地檢署偵辦。

動保處副處長莊惟超表示，飼主觸犯的是動物保護法第5條第2項第4款及第6條規定，將依動物保護法第25條第1款規定：「違反第5條第2項、第6條或第12條第1項規定，宰殺、故意傷害或使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失。」

事發後，不少網友氣憤跑到派出所指責飼主，飼主辯稱小狗就像他的兒子一樣，他比任何人都難過。但動保處認為，小狗已經死亡，就現有證據來看，飼主觸法很明確。