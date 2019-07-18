他涉竊案終獲無罪平反 人卻在監恐再關10幾年

2019-07-18 12:29 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



高雄男子黃明芳曾犯下擄人勒贖案遭判無期徒刑，不料9年前假釋期間，他與朋友合夥漂流木生意被控竊盜罪，判8月徒刑定讞，導致他假釋撤銷須再服25年牢獄，直到監察院去年調查認為此案疑有冤、高雄高分檢聲請開啟再審，今天高雄高分院再審維持一審判決，無罪定讞。

據了解，2011年7月黃明芳竊盜案判刑定讞後，他認為自己蒙受不白之冤，疑似要籌措跑路費，同年9月又涉嫌結夥犯下強盜古董商，台南高分院依犯攜帶兇器侵入住宅強盜罪等罪，判刑18年定讞，即便他竊案獲再審無罪，仍然要撤銷假釋。目前檢方擬再針對撤銷假釋的殘刑以及強盜罪，扣除這幾年他已服刑期，再聲請定應執行刑，但恐怕也長達10幾年。

黃明芳今天上午借提到高雄高分院聆聽宣判，合議庭念出「上訴駁回，維持一審無罪判決」，他眼眶些微泛紅，並拿預先寫好稿紙交給律師林岡輝、冤平會律師劉佩瑋等人，簡單說「謝謝你們」，隨即被法警帶離。黃明芳手稿內提及感謝法官、檢方、監察委員，並「俯首叩恩答謝」冤平會協助。

律師林岡輝說，當黃明芳被判冤枉時，人生就走入不同方向，雖然他現已因另案執行，但他更有走下去的希望跟力氣；律師劉佩瑋說，希望黃能因平反帶來些慰藉。

黃明芳遭控2010年8月23日到高雄內門地區，吊取謝姓男子擁有的漂流木紅檜5棵、香樟1棵，移到路竹區空地堆放，一審判無罪，二審認為黃辯稱與人合夥經營生意，但移置漂流木時其他合夥人都不知情，認定犯竊盜罪，改判8月徒刑。