烏來查獲槍枝辯稱要報繳 檢不信將他起訴

2019-07-18 12:25 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



桃園一名丁姓男子帶著一把空氣槍去烏來找朋友，卻被路過的派出所副所長當場查獲，移送法辦。丁辯稱不曉得槍枝有殺傷力，當天是要報繳給予警方，但台北地檢署檢察官不採信其說詞，今依槍砲彈藥刀械管制條例將他起訴。

檢警調查，今年5月間，丁姓男子與友人在新店區烏來一處民房旁，遭楓子林派出所副所長當場查獲持有一把槍枝，查扣送鑑定後確認其有殺傷力，將他移送法辦。

丁到案後，辯稱那把槍是自己多年前在三重二手市場購得，一直存放在家中倉庫，這幾年小孩也長大了，他把家裡大幅整理一番，看到這把槍，不曉得有無殺傷力，擔心有刑責，決定自行報繳，沒有持有的主觀犯意。

丁供稱，住在烏來的友人曾經有過報繳十字弓的經驗，想參考他的做法，為與他見面商討，才會從桃園帶著槍北上，當時自己要找的員警不在座位上，所以兩人在附近路邊等待。

檢察官為釐清當天狀況，傳喚副所長作證，他認為丁滿口胡言，證稱當天丁見他經過，馬上要把槍藏起來，絲毫不似欲報繳之人。此外，檢警還在民宅一旁空地找出空的鋁罐及繩線，鋁罐上有彈孔，懷疑其實兩人是面交、試槍。

檢察官認為倘若是報繳，怎麼會在空地進行這些行為，看到警察還想躲，因此不採信丁的辯詞，認為他有持有槍枝主觀犯意，今依法起訴。