不放棄！丁守中選舉訴訟二審開庭 法官點出攻防的關鍵

2019-07-18 12:24 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



去年九合一選舉，國民黨台北市長候選人丁守中以3000多票差距敗給現任市長柯文哲，他以中選會、台北市選委會為被告，提起選舉無效訴訟，一審認為無法證明有棄保效應等理由，5月判丁敗訴；丁不放棄提起上訴，高等法院今天首度開庭，法官提及選務瑕疵是否足以影響選舉結果，將會是未來辯論關鍵。

丁守中去年底提告選舉無效訴訟後，台北地方法院除重新驗票外，開庭審理5個月後，認為選務過程雖有個別疏失或瑕疵，但並不是普遍性違誤，沒有侵害民眾的選舉權。另外，即使以對丁守中最有利的方式認定，爭議選票充其量為58票，但柯文哲、丁守中得票差距為3567票，即使爭議票全數算給丁，也不會影響選舉結果，今年5月10日判丁守中敗訴。

高院今天首次開庭，丁守中未到庭，而他二審委任曾是美商大藥廠CEO的律師陳曉雲。陳庭後表示，因為沒有得到當事人授權，所以不便對外說明案情，但他對於訴訟「審慎樂觀」。

陳曉雲等律師在法庭上主張，選舉無效是屬於公法訴訟，選罷法第118條中「辦理選務違法」，不僅限於違反選舉法令，也包括憲法、行政法規的原理原則；另「足以影響選舉結果」情形，包括「量」的判斷，意指依選舉重新計票結果，落選變當選，當選變落選，或足以導致相當可能影響選舉的結果；其二是「質」的判斷，指的是選務的普遍性違法影響民眾選舉權的行使；最後，是指選舉程序違法，而導致憲法公平公正原則受到殘害。

中選會、北選會則指出，「辦理選務違法」僅限於違反選罷法之情形，另「足以影響選舉結果」情形，除「量」的判斷外，「質」的判斷指的是選務作業整體普遍性違法，直接影響選舉權行使，且選務瑕疵明顯且重大。

法官黃若美認為，「選務普遍性違法，是否屬於明顯且重大瑕疵？是否足以影響選舉結果？」將會是未來辯論關鍵，也是雙方攻防重點，她今天也認為雙方準備不足，無法釐清疑點。

因丁守中委任律師分屬不同事務所卻尚未協調好，庭上表述意見和書狀有所落差，黃若美要求「大律師請你們先協調好再講，不然法院要怎麼記錄」；而中選會一度無法對選罷法第118條要件清楚表達意見，黃若美也要求明確指出違反哪項法規，說「一審雖判你們贏，但不能只引用原審判決」；另對於北選會多次表示再具狀陳報，黃若美也說「要一直再具狀，就不用開啦！」