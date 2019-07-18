親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

日本京都動畫疑遭汽油縱火 工作室全毀近40傷傳數人罹難

「東方瑞士」不自由 暗渡陳倉的星國打假訊息法

不放棄！丁守中選舉訴訟二審開庭 法官點出攻防的關鍵

2019-07-18 12:24聯合報 記者林孟潔╱即時報導

去年九合一選舉，國民黨台北市長候選人丁守中以3000多票差距敗給現任市長柯文哲，他以中選會、台北市選委會為被告，提起選舉無效訴訟，一審認為無法證明有棄保效應等理由，5月判丁敗訴；丁不放棄提起上訴，高等法院今天首度開庭，法官提及選務瑕疵是否足以影響選舉結果，將會是未來辯論關鍵。

丁守中去年底提告選舉無效訴訟後，台北地方法院除重新驗票外，開庭審理5個月後，認為選務過程雖有個別疏失或瑕疵，但並不是普遍性違誤，沒有侵害民眾的選舉權。另外，即使以對丁守中最有利的方式認定，爭議選票充其量為58票，但柯文哲、丁守中得票差距為3567票，即使爭議票全數算給丁，也不會影響選舉結果，今年5月10日判丁守中敗訴。

高院今天首次開庭，丁守中未到庭，而他二審委任曾是美商大藥廠CEO的律師陳曉雲。陳庭後表示，因為沒有得到當事人授權，所以不便對外說明案情，但他對於訴訟「審慎樂觀」。

陳曉雲等律師在法庭上主張，選舉無效是屬於公法訴訟，選罷法第118條中「辦理選務違法」，不僅限於違反選舉法令，也包括憲法、行政法規的原理原則；另「足以影響選舉結果」情形，包括「量」的判斷，意指依選舉重新計票結果，落選變當選，當選變落選，或足以導致相當可能影響選舉的結果；其二是「質」的判斷，指的是選務的普遍性違法影響民眾選舉權的行使；最後，是指選舉程序違法，而導致憲法公平公正原則受到殘害。

中選會、北選會則指出，「辦理選務違法」僅限於違反選罷法之情形，另「足以影響選舉結果」情形，除「量」的判斷外，「質」的判斷指的是選務作業整體普遍性違法，直接影響選舉權行使，且選務瑕疵明顯且重大。

法官黃若美認為，「選務普遍性違法，是否屬於明顯且重大瑕疵？是否足以影響選舉結果？」將會是未來辯論關鍵，也是雙方攻防重點，她今天也認為雙方準備不足，無法釐清疑點。

因丁守中委任律師分屬不同事務所卻尚未協調好，庭上表述意見和書狀有所落差，黃若美要求「大律師請你們先協調好再講，不然法院要怎麼記錄」；而中選會一度無法對選罷法第118條要件清楚表達意見，黃若美也要求明確指出違反哪項法規，說「一審雖判你們贏，但不能只引用原審判決」；另對於北選會多次表示再具狀陳報，黃若美也說「要一直再具狀，就不用開啦！」

法官庭末諭知陳曉雲等律師說明選務機關的違法行為，及違反什麼法令，中選會及北選會則要針對丁方的主張提出答辯，本件候核辦。另黃若美已經司法會人審會通過，將於8月28日回任新北地方法院，因此本件選舉訴訟日後應會重新分案。

丁守中。本報資料照片
丁守中。本報資料照片
分享
丁守中委任律師陳曉雲。記者林孟潔／攝影
丁守中委任律師陳曉雲。記者林孟潔／攝影
分享

九合一選舉丁守中中選會柯文哲選罷法選委會
對於社會現況你有話說？那就來U值媒告訴我們！

相關新聞

太陽花警察局長殺人未遂案無罪 合議庭：檢察官要重查警察施暴

2019-07-18 11:34

影／躲「漂漂河」洞窟抓女童猥褻 維持3年10月

2019-07-18 10:21

近距離對同事胸腹連開4槍洩恨 暴衝鐵工判8年4月

2019-07-18 11:15

他涉竊案終獲無罪平反 人卻在監恐再關10幾年

2019-07-18 12:29

烏來查獲槍枝辯稱要報繳 檢不信將他起訴

2019-07-18 12:25

中市逢甲商圈瓦斯氣爆 心齋橋餐廳老闆父母獲賠804萬

2019-07-18 12:23

公務車私用！爹貪油料又A保養費卻因兒子騎車違規曝光

2019-07-18 12:20

男子涉酒駕遇警 女友推員警反吃官司

2019-07-18 11:38

大法庭正式成立兩周 原來還藏有這些秘密

2019-07-18 11:30

男子白住兩家酒店 還要求代購高鐵車票

2019-07-18 11:19

太陽花賤血民告官殺人未遂 前北市警局長黃昇勇判無罪

2019-07-18 11:13

整脊師性侵國小女學生 北檢追加起訴

2019-07-18 11:11

翁啟惠判申誡提再審敗訴 公懲會駁回

2019-07-18 10:09

辜仲諒引入毒品法庭 要為台灣「解毒」仍有阻礙

2019-07-18 08:40

小三產女冰箱留母乳漏餡 還帶幼女到元配家找老公

2019-07-18 08:02

李婉鈺：被摸胸、被打還被判刑 我是在「中國」嗎？

2019-07-18 06:51

李婉鈺襲警遭判刑 深夜發文嗆：要組「被惡警迫害聯盟」

2019-07-18 03:17

中信銀：未賤賣不動產

2019-07-18 01:09

無辨識能力…病父掐死2歲兒 無罪確定

2019-07-18 00:56

狂按門鈴又襲警 李婉鈺判刑

2019-07-18 00:31

機車衝國道 警看他直播設埋伏

2019-07-18 00:25

醉闖警局…10度酒駕自投羅網 判刑9個月

2019-07-18 00:24

平鎮報廢車霸道 警一口氣拖吊開罰6輛

2019-07-17 23:43

影／颱風天不法集團偷運保育鯨豚肉450公斤 被查獲竟稱鯊魚

2019-07-17 22:03

調查局說明懲處顏正義轉傳蘇揆影片案

2019-07-17 20:17

高思博質疑不起訴黃偉哲前後矛盾 南檢出面釋疑

2019-07-17 19:24

校園隨機抓女大生試圖脫衣褲 陸籍生涉半小時抓2女

2019-07-17 18:59

兒被密醫害死換不到一句道歉 母哭著離開法院

2019-07-17 18:18

影╱開直播演講指控縣長買票 前立委陳朝容判刑5月

2019-07-17 18:12

元祖少東大過年踹踢前岳父 和解不了遭判刑

2019-07-17 17:58

補習班主任疑為購物A學費 4年涉侵占6百多萬元

2019-07-17 15:23

熊抱家政婦跌坐大腿 男子改判8月還賠20萬元

2019-07-17 14:44

北所管理員監守自盜 侵占收容人金項鍊判1年

2019-07-17 14:23

亞泥登廣告批北高行判決 環團：停止造謠式恐嚇

2019-07-17 14:22

開車轉彎輾死躺車道醉漢 未減速有罪

2019-07-17 14:19

影／女投資乙太幣虧400萬輕生 父告法尼

2019-07-17 14:17

影／遭惡搞圖文酸「罷韓才能繼續A」尹立報警擬提告

2019-07-17 14:14

夜闖張碩文宅襲警遭判4月 李婉鈺：我一向是非分明

2019-07-17 14:14

李婉鈺按鈴、襲警 判有期4月、拘役20天

2019-07-17 14:12
看更多

熱門文章

獨／少女疑毒趴暴斃 飯店人員驚：她只穿內褲躺床上

2019-07-17 13:10

李婉鈺：被摸胸、被打還被判刑 我是在「中國」嗎？

2019-07-18 06:51

租屋12年沒冷氣受不了了！她問：水冷扇和移動式冷氣怎麼選？

2019-07-17 14:18

新莊1女子持利剪戳人 刺完還大笑離開現場

2019-07-17 21:51

台南少女猝死台中摩鐵 母淚訴「女兒很乖」

2019-07-17 13:18

颱風沒來一名年輕人卻枉死 雲林疑因抽水機沒警示惹禍

2019-07-18 10:20

土豪哥翻版？少女扮貓女陳屍摩鐵 警：千萬別碰毒

2019-07-17 14:44

投資以太幣賠光400萬 30歲女輕生

2019-07-18 00:48

網傳女子勸移車遭砍死 警方澄清為謠言勿再流傳

2019-07-17 16:28

提升阻絕防禦能力 警友站為警察添購戰鬥盾牌

2019-07-17 12:56

李婉鈺襲警遭判刑 深夜發文嗆：要組「被惡警迫害聯盟」

2019-07-18 03:17

台南七股大潭小貨車與休旅車車禍 1受困7輕傷送醫

2019-07-17 18:56

高雄瑞祥高中火警！ 太陽能光電設備起火

2019-07-17 12:51

超毛！車禍後下車拍照 網友驚見駕駛座還有個她…

2019-07-17 13:57

討生活的無奈！男子兼差透早騎車送羊奶車禍身亡

2019-07-17 17:04

台南關仔嶺山區自小客摔落邊坡 4男一女送醫

2019-07-18 08:19

遭控拿走滑鼠墊 渣男向少女索討「100次高潮」

2019-07-18 10:15

高雄海音中心傳工安意外 1工人自12公尺屋頂墜地死亡

2019-07-17 20:24

兒子嫌棄冰箱「白色布丁」難吃 爸疑惑一看傻眼…

2019-07-17 15:23

小三產女冰箱留母乳漏餡 還帶幼女到元配家找老公

2019-07-18 08:02

以為老公中風喪失性能力 未料他向小三展雄風

2019-07-17 21:16

影／台62甲線貨櫃車追撞大塞車 後車駕駛受困動彈不得

2019-07-17 14:01

顧客不顧冷氣安裝師安危 為自身舒適催促逼工

2019-07-17 18:41

兒被密醫害死換不到一句道歉 母哭著離開法院

2019-07-17 18:18

老調查官挺「摔筆案」丟官學弟 蔡清祥：錯了就改正

2019-07-17 16:35

台鐵善化=隆田間發生死傷事故 尚未通車

2019-07-18 08:28

旅館、租賃車淪犯罪溫床？警轟：業者別只顧荷包不通報

2019-07-17 17:56

太陽花警察局長殺人未遂案無罪 合議庭：檢察官要重查警察施暴

2019-07-18 11:34

台南少女猝死台中 疑私下跑單幫

2019-07-17 23:59

毒趴少女暴斃 參與6男追刑責

2019-07-18 00:52

影／遭惡搞圖文酸「罷韓才能繼續A」尹立報警擬提告

2019-07-17 14:14

95元雞腿便當被嫌配菜爛又貴 網一看秒懂：有三色豆就不行

2019-07-18 11:17

醉闖警局…10度酒駕自投羅網 判刑9個月

2019-07-18 00:24

校園隨機抓女大生試圖脫衣褲 陸籍生涉半小時抓2女

2019-07-17 18:59

消防員裝備濕漉漉 八德分隊4千元內DIY出乾衣架烘乾

2019-07-17 15:25

暗夜遇警盤查撞女警 男子疑吸毒被捕

2019-07-18 09:20

法尼新創科技吸金6億 夫妻收押

2019-07-18 00:50

翁啟惠判申誡提再審敗訴 公懲會駁回

2019-07-18 10:09

不滿戴綠帽上摩鐵堵姦夫 人夫友人徵信業者都判刑

2019-07-17 13:23

太陽花賤血民告官殺人未遂 前北市警局長黃昇勇判無罪

2019-07-18 11:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top