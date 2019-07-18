中市逢甲商圈瓦斯氣爆 心齋橋餐廳老闆父母獲賠804萬

2019-07-18 12:23 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



台中市逢甲商圈心齋橋咖哩餐廳去年發生瓦斯氣爆，造成3死13傷慘，涉案的上釗順瓦斯行員工林坤榮被依業務過失致死罪判刑2年10月，心齋橋餐廳老闆吳豪邦慘死，他的父母請求損害賠償，台中地院今天判決林坤榮及上釗順瓦斯行連帶賠償他的父母共804萬餘元。可上訴二審。

判決書指出，林坤榮（55歲）是大雅區上釗順瓦斯行的員工，2016年7月18日上午，受老闆張晏銓指派駕小貨車載運瓦斯鋼瓶，至台中市西安街心齋橋咖哩餐廳的廚房更換瓦斯鋼瓶，過程中林不慎將瓦斯鋼瓶弄倒，撞落至地下室而造成瓦斯漏逸。

林後來又插電供工業用電風扇運轉產生電氣火花導致氣爆全案共造成瓦斯行老闆張晏銓、心齋橋老闆吳豪邦、陳姓女插畫家等3人死亡， 其餘13人輕重傷。一審將林坤榮判刑2年10月。

心齋橋餐廳老闆吳豪邦在瓦斯氣爆死亡，吳的父母請求損害賠償，民事庭法官查出，本案氣爆是因林坤榮過失行為，導致現場瀰漫蓄積液化石油氣，再因已故張晏銓與林坤榮的過失，啟動工業用電扇產生電氣火花而引爆，整體過失行為均是林、張過失行為所致。

林坤榮、張晏銓的過失，造成吳豪邦的父母白髮人送黑髮人，因此判決林坤榮及上釗順瓦斯行，連帶賠償吳豪邦的父母共804萬餘元。全案可上訴二審。