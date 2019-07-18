公務車私用！爹貪油料又A保養費卻因兒子騎車違規曝光

2019-07-18 12:20 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



高雄市岡山地政事務所在2012年配得公務用機車，測量課王姓測量助理也被分配到一輛公務機車。沒想到，王姓測量助理起貪念，讓專供測量、勘查土地公務機車成為「私家用」，大方讓兒女用車代步上學、上班，期間花費的油料全由不知情的地政所買單，更兩度虛報不實維修收據，將年度維修費「拿好拿滿」。直到王姓助理兒子違規行車遭拍照舉發，整樁貪汙事件才曝光。

判決指出，王姓測量助理從2012年3月開始擔任公務機車保管使用人，並領有油卡，折算下來每月能使用17公升油料。然而，王從隔年起，就私自將公務機車交給一雙兒女使用，女兒騎車到亞洲大學念書，兒子則利用該輛機車代步上下班，最後再由王姓測量助理向岡山地政事務所，以「公用油料」不實核銷；這行徑竟維持長達2年半。

期間，王姓測量助理還知，該公務機車有1620元年度修理保養費，他又起貪念。王在2013年1月15日拜託一家機車行，在根本未保養維修的情況下，填寫後輪胎800元、機油150元、齒輪油50元、噴油嘴清洗700元單據，湊得1620元後，持不實單據向地政事務所核銷。隔年如法炮製，以忘記取收據為由，向另家機車行索取寫有電瓶900元、高速胎750元等單據，再詐領1620元。

全案直到王姓測量助理兒子2016年8月在新竹違規騎車遭警方拍照舉發，並將違規通知寄至岡山地政事務所才曝光。王姓測量助理繳回公務機車，並在地政局秘書室簽請政風單位調查後，主動向廉政署南部地區調查組自首。經清查，王姓測量助理共貪得5940元公務油料、維修保養費用。

橋頭地方法院合議庭指出，王姓測量助理身為公務人員，理應守法，卻貪圖小利詐領公務款項，實屬不可取。