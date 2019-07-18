太陽花警察局長殺人未遂案無罪 合議庭：檢察官要重查警察施暴

2019-07-18 11:34 聯合報 記者 聯合報 記者 王聖藜 ╱即時報導



318太陽花學運，學生以「反黑箱」之名成功占據立法院議場。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 台北地院審理2014年「太陽花」學運323政院驅離事件中前立委周倪安自訴前台北市警察局局長黃昇勇殺人未遂案，判黃無罪；合議庭認為，黃昇勇依法執行驅離任務，有阻卻違法事由，至於少數員警以威權心態執法、使用暴力，台北地檢署檢察官要重新偵查。

本案合議庭是由審判長林孟皇、陪席法官趙書郁、受命法官蔡英雌組成，林孟皇在宣判黃昇勇獲判無罪時，同時宣讀黃昇勇的無罪理由之一即為阻卻違法。

林孟皇說，同案被告中包括前總統馬英九、前行政院長江宜樺等被自訴殺人未遂，不過，合議庭審理範圍僅限於在黃昇勇被訴部分，不及於其他。

林說，至於2014年3月23日學運分子自立法院轉進行政院後，有群眾持油壓剪、鐵撬破壞公物以及破窗闖入行政院辦公室時，黃昇勇依權責下令執行驅離勤務，至於第一線警察具體執法方式，原則上先口頭勸離，如群眾不從，再以抬離方式為之，因此，黃昇勇有刑法上阻卻違法的事由。

林孟皇還說，323政院驅離風波中有部分員警已情緒化，將陳抗群眾當成敵人看待，並且使用暴力、不人道的手段執法，造成周倪安等42人受傷，已違反警察職權行使法等法令，應由台北地檢署展開偵查。