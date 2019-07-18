大法庭正式成立兩周 原來還藏有這些秘密

2019-07-18 11:30 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



大法庭制度上路兩周，未來將統一法律見解，最高法院也重新整修法庭，注入台灣文化特色，包括使用鶯歌陶瓷、花蓮產的蛇紋石；另也加入許多司法意象，例如象徵太陽普照大地，司法的公開透明等。

最高法院指出，大法庭的屋頂照明以太陽造型，代表陽光普照，象徵法院公開透明，不會黑箱作業，另四周有6道光芒代表六法，中間圓形則代表憲法，意指所有法律爭議均攤在陽光下，在公開透明的法庭上獲得解決。

另外，法庭周圍有「外圓內方」的「法」字，提醒司法同仁為人處世要內方外園，指的是做人要有原則，勉勵同仁要光明磊落，與外相處和諧圓融；法字一旁有雲耳的造型，象徵司法也要傾聽人民的聲音，貼近人民感受，裁判內容才不會違反常情，偏離經驗法則。

最高法院整修大法庭，也注重台灣文化特色，法台牆面使用台灣的蛇紋石，後方背景則以鶯歌陶瓷為基底，呈現具有司法意象的作品，內容描述黎明的太陽普照大地，象徵法院的公開透明；太陽的光芒普照眾生，也意味法律無私，無論性別、貧富、階級或宗教一律平等。