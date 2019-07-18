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男子白住兩家酒店 還要求代購高鐵車票

2019-07-18 11:19聯合報 記者白錫鏗╱即時報導

高雄市民陳姓男子去年間，打電話給中市裕元酒店櫃檯人員，自稱他是崧園建設公司黃姓協理，表示會代為支付陳的住宿費用，涉嫌向裕元酒店詐得9天的住宿費、及代購高鐵車票共9萬7810元；陳又向林園酒店詐得住宿費及代購高鐵車票1萬3208元，台中地檢署今天依詐欺罪將他起訴。

起訴書指出，陳男（33歲）去年10月28日下午，以手機打電話給台中市西屯區裕元酒店櫃檯人員，自稱他是崧園建設公司的黃姓協理，並表示會代為支付陳男於同月29日至11月6日住宿9天期間的一切費用。

陳男於同月29日下午，入住裕元酒店向櫃檯人員表示黃姓協理會代為支付入住期間的房間費用、及消費，至11月6日中午，陳男遲遲未前往櫃檯辦理退房，櫃檯人員前往房間察看，始發現陳男早已離開酒店，陳以此方式詐得在飯店住宿、餐飲、洗衣及代購高鐵車票共9萬7810元。

今年3月20日下午，陳男先以手機打電話給中市西屯區林園酒店櫃檯人員，自稱任職某遊艇公司的黃姓業務副理，再以戴男的名義訂房，同日晚間陳持戴男身分證入住，至21日晚間，林園酒店接獲同業通報發覺有異。

櫃檯人員因此要求陳男必須付清全部費用始得繼續入住，但陳男拒不付款，因陳男拒不付款，始發覺上情，陳以此方式詐得在飯店住宿、餐飲、洗衣及代購高鐵車票等1萬3208元。

陳男涉嫌向裕元酒店詐得9天的住宿費、及代購高鐵車票共9萬7810元；陳又向林園酒...
陳男涉嫌向裕元酒店詐得9天的住宿費、及代購高鐵車票共9萬7810元；陳又向林園酒店詐得住宿費及代購高鐵車票1萬3208元，台中地檢署今天依詐欺罪將他起訴。圖／本報資料照
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高鐵代購遊艇
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