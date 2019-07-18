太陽花賤血民告官殺人未遂 前北市警局長黃昇勇判無罪

2019-07-18 11:13 聯合報 記者 聯合報 記者 王聖藜 ╱即時報導



太陽花學運已過了五年。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 2014年發生的「太陽花」學運行政院驅離風波濺血，民眾連環自訴官員殺人未遂罪，幾乎全部結案，剩前立委、台聯組織部主任周倪安自訴前台北市警察局長黃昇勇殺人未遂案未結，台北地院審理經年，今天宣判，黃昇勇獲判無罪。可上訴。

周倪安對黃昇勇提的自訴案，在2014年分案審理，當時，周的委任律師是高涌誠，高現在是監察委員；周現在的律師是尤伯祥，尤是促進轉型正義委員會委員。

因學運被自訴殺人未遂的政府官員包括前總統馬英九、前行政院長江宜樺、前警政署長王卓鈞、前台北市警察局長黃昇勇、前中正一分局長方仰寧等。

台北地院今年1月24日傳喚江宜樺作證，由審判長林孟皇審問江，尤伯祥批江宜樺在位時，沒有懲處執法過當的警察，江反擊「學運後行政院長國民黨換過2個、民進黨換過3個，也沒追出來啊！」

江宜樺稱，學運分子2014年3月23日轉進行政院，他在家中自電視轉播看到有人侵入辦公大樓，密集與前警政署長王卓鈞聯繫；江說，行政院是憲政機關，警察有保護中樞的義務，當天警政署估計陳抗者破2千，衝破封鎖線者有100人，未暴力驅離，「用的是警力」。

尤伯祥聲請勘驗「民眾濺血」、「警察持警棍敲民眾頭部」、「警察持警棍敲擊被拖行中的民眾下體」、「警察躲在人牆後打人」等蒐證影片獲准，播放後，質疑警察施暴江宜樺卻沒有究責。

黃昇勇對於被告則辯稱，他是基層警察，遇有治安事件，不待命令就需依法處理，否則就是瀆職；黃說，行政院是集會遊行的禁制區，群眾對警施暴、鎖住警察巡邏車、在禁制區靜座都違法，「警察是在防止犯罪狀態持續而已」。

太陽花學運緣於2014年立法院審查海峽兩岸服務貿易協議，遭質疑黑箱作業，學運分子3月18日霸占立法院，3月23日攻佔行政院，警方聽令驅離，引爆流血衝突，隨後，民眾告官殺人未遂，執法警察與警察指揮上級系統都中箭。

與馬英九、江宜樺等有關的殺人未遂案，一件接著一件湧入法院，有洪姓民眾還以「行政院北平東路後門指揮官」為被告遞狀討伐江宜樺。

無數相關自訴案件審理後，各個法庭以案情重覆作成不受理判決、或因自訴人未委任律師裁定駁回自訴。